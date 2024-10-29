Что делать, если у вас нет времени приготовить обед для ребенка в школу: лайфхак от опытной мамы

Чтобы собрать ребенку ланчбокс в школу на обед, родители каждый день тратят много времени. Особенно сложно, если ребенок не любит определенные продукты и нужно придумать именно те блюда, которые он сможет есть. Но на этот случай есть один простой лайфхак.

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Австралийская мама Лиан на своей странице в Instagram обратилась ко всем занятым родителям. Она предложила один простой способ, который поможет заранее сделать заготовку вкусных обедов в школу.

Родителям может быть сложно собрать ланчбокс для своего ребенка просто из-за нехватки времени. Работа, семейные проблемы и воспитание ребенка могут совсем не оставлять время для приготовления пищи.

Лиан рекомендует приготовить бутерброды и просто положить их в морозильную камеру накануне вечером. "Начинки, такие как ветчина и сыр, варенье, мед и арахисовое масло замерзнут" – сказала женщина.

А для того, чтобы бутерброды потом не размокнули, их нужно хранить в герметичном контейнере. Это не только очень удобно, но и бюджетно.

Люди, которые комментировали видео, неоднозначно реагировали на лайфхак от Лиан."Мне нравится эта идея", — сказал один человек, а другой добавил: "Лично я бы не стал, но все зависит от того, какое у вас есть время и работаете ли вы полный рабочий день".

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