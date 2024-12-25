Что категорически нельзя есть детям на новогоднем столе: советы от экспретки

Праздничные угощения всегда привлекают детей своим разнообразием. Но не все блюда, появляющиеся на новогоднем столе, безопасные для маленьких гостей. Родители должны быть особенно внимательные к меню ребенка, ведь некоторые продукты могут стать причиной расстройств пищеварения, аллергий или даже серьезных инфекций. От чего лучше отказаться, чтобы обезопасить малышей в праздничный вечер.

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Рекомендациями, которые помогут обезопасить ваших детей от нежелательных последствий праздничных угощений, поделилась педиатрина Юлия Сербан (dr.yuliia.ped) в Instagram. Давайте разберем, какие продукты лучше бросить для взрослых.

Некоторые праздничные блюда, хоть и смотрятся аппетитно, категорически не подходят для детского стола. К примеру, домашний майонез или какие-либо соусы на основе сырых яиц совершенно не рекомендованы. В таких продуктах могут быть опасны бактерии, вызывающие сальмонеллез.

Суши и роллы – это еще одно популярное блюдо, от которого лучше воздержаться, если речь идет о детях до 5 лет. Даже если они приготовлены дома, лучше избегать сырой рыбы или морепродуктов. К тому же соевый соус с высоким содержанием соли детям тоже не подходит.

Сладости вызывают больше споров. Детям до 2 лет не следует давать шоколад, торты или другие десерты с добавленным сахаром. Однако для малышей постарше одна или две конфеты во время праздников не нанесут вреда, если подходить к этому с пониманием. Чрезмерные запреты могут вызвать ответную реакцию, поэтому позвольте ребенку немного побаловать себя, но в пределах разумного.

Еще один важный аспект – это хранение пищи. Новогодняя ночь длится долго, и многие продукты остаются на столе более двух часов. Такую пищу детям лучше не давать, это повышает риск пищевого отравления. Всегда следите за тем, чтобы праздничные блюда хранились в холодильнике и подавались свежими.

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