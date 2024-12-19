Можно ли детям жареную пищу: развеиваем мифы

Жареная пища – это одна из самых больших "страшилок" для многих родителей. Часто ее представляют как зажаренный до хрустящей корочки картофель или оладьи, которые буквально "плавают" в масле. И действительно ли все так опасно?

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Объяснением по этому поделились детские нутрициологи из prykorm ua. В этом случае следует придерживаться нескольких важных нюансов.

Начнём с главного – никаких категорических запретов на жареную пищу, даже для малышей, нет. Важно лишь соблюдать определенные правила, которые помогут сделать блюда максимально полезными и безопасными.

Как правильно жарить пищу для детей

Контролируйте температуру приготовления. Для детских блюд подходит только небольшой или средний огонь: температура не должна превышать 150–205°С. Это позволяет продуктам равномерно прогреваться, сохраняя полезные вещества и не образуя вредных соединений.

Минимизируйте количество масла. Используйте масла для термообработки. Например, оливковое или рафинированное подсолнечное. Для уменьшения количества жира в блюде можно наносить масло кисточкой или применять спрей.

Не пережаривайте пищу. Готовьте к золотистому цвету. Темно-коричневая корочка содержит канцерогены, опасные для здоровья, особенно детского.

Не злоупотребляйте жареным. Жареные блюда не должны являться основой рациона. Разбавляйте меню блюдами, приготовленными на пару, в духовке или в мультипечи. Для оладий и блинчиков, например, можно добавить масло в тесто и жарить их на сухой сковороде.

Особенности приготовления на открытом огне. Если готовите еду на гриле, избегайте прямого контакта с огнем. Лучше запекать блюда в фольге или выбирать только серединку продукта, чтобы уменьшить количество канцерогенов, которые образуются при сгорании жира на углях.

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