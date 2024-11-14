Что можно сделать, если ребенок отказывается есть мясо: советы от нутрициолога
Дети могут быть достаточно привередливыми к разнообразной полезной пище. К примеру, они часто отказываются от мяса, которое просто необходимое для рациона. Но если воспользоваться следующими советами, ситуацию можно исправить.
Советами о том, что делать, если ребенок не хочет есть мясо, поделилась нутрициолог Нина Дубровская (moireceptuforeva) на своей странице в Instagram. У вас точно все получится без лишних переживаний.
Сделайте мясные блюда более сочными и привлекательными
Выбирайте более нежные виды мяса. Попробуйте использовать куриное бедро вместо грудинки – оно более сочное и мягче.
Добавляйте ингредиенты для текстуры. Приготовьте фрикадельки с добавлением мелкой крупы, чтобы сделать их более нежными.
Комбинируйте с овощами. Добавляйте овощи в котлеты, тефтели, сосиски и запеканки. Это обогатит вкус и сделает блюдо более мягким.
Тушите с соусом. Котлеты и тефтели можно протушить в воде или соусе, что сделает их еще более сочными.
Важно не заставлять ребенка есть, чтобы у него не возникла негативная ассоциация с едой. Ешьте вместе с ребенком, показывая ему положительный пример.
Добавляйте мясо в другие блюда
Скрывайте мясо в любимых блюдах ребенка. Добавляйте его к овощным оладьям, омлету, макаронам, тушеным овощам, кашам, вафельам, выпечкам (пиццам, лавашу, пирожкам). Это поможет ребенку привыкать к вкусу мяса в сочетании с другими любимыми продуктами.
Если ребенок не хочет есть мясо, обеспечьте поступление белка и железа из других продуктов:
Рыба
Полезныq источник белка и жирных кислот.
Субпродукты
Печень и другие субпродукты богаты железом.
Яйца, орехи и бобовые
Прекрасные источники белка, которые могут компенсировать отсутствие мяса.
Сыр
Добавляйте в рацион белок и кальций. Пробуйте разные способы подачи и комбинации продуктов, чтобы найти то, что понравится ребенку.
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