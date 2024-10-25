Что непривычное приготовить для ребенка, который ест только макароны: блюдо, которое точно понравится

Есть дети, которые не завтрак, обед, и ужин едят макароны. Но это совсем неправильно, потому что рацион должен быть разнообразным. На этот случай есть отличная альтернатива – лазанья из макаронных листов. В составе много питательных копонентов, которые будут действительно питательными для вашего ребенка.

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Идея приготовления лазаньи для детей, вместо привычных макарон, опубликована на странице фудблогера Елены Василевской (alyona vasylevska) в Instagram. Листы можно приобрести в любом магазине.

Ингридиенты:

твердый пармезан – 120 г

оливковое масло – 50 мл.

лук – 1 большой

чеснок – 2 зубчика

соль, перец

фарш – 600 г ( микс курятины, телятины, свинины)

банка томатов в собственном соку (кусочками)

листы для лазаньи

Ингредиенты для соуса бешамель:

сливочное масло – 50 г

молоко – 600-700 мл.

соль, перец

мускатный пирог – 1/2 ч.л.

Способ приготовления соуса болоньезе:

1. Обжарить мелко нарезанный чеснок на оливковом масле, добавить лук и обжарить до золотистости.

2. Затем добавить фарш, хорошо поделить его лопаткой, чтобы он получился рассыпчатым и обжарился.

3. Влить томаты вместе с соком, хорошо перемешать, добавить соль, специи и тушить на небольшом огне минут 15. Соус готов.

Способ приготовления соуса бешамель:

1. В небольшой кастрюле растопить сливочное масло на среднем огне.

2. Добавить муку, хорошо перемешать.

3. В густую массу влить сначала 250 миллилитров молока, затем постепенно за 2-3 раза добавить остальное молоко и специи.

4. Соус постоянно помешивать (лучше это делать венчиком). Нужно достичь однородной текстуры соуса, без комочков. Огонь средний (соус не должен кипеть). Но если с первого раза вам не удастся сделать соус креемообразную текстуру, можно перетереть его через сито.

5. Листья не отваривать, можно просто замочить водой. Они отлично размягчаются с помощью соусов.

6. Форму лучше взять квадрантную, в которую поместиться 2 ряда листов.

7. Сложить лазанью в форму (дно смазать белым соусом бешамель, чтобы листы не прилипли).

8. Затем выложить листья, смазать соусом бешамель, за ним мясной соус и сверху посыпать пармезаном. Дальше следующий лист, белый соус и так до конца, пока не закончится фарш.

9. Верхний лист полить только белым соусом бешамель и обильно посыпать пармезаном. Отправить в духовку на 25-30 минут до готовности.

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