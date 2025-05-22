Что нужно сделать с овощами и фруктами перед тем, как давать ребенку: ответ эксперта

Перед тем, как дать ребенку овощи или фрукты, важно правильно их подготовить. Это поможет уменьшить количество вредных веществ, которые могут оставаться на поверхности продуктов. Обычное мытье под водой не всегда достаточно эффективное. Существуют простые домашние методы, которые помогут сделать овощи и фрукты более безопасными для потребления.

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О том, как правильно обработать фрукты и овощи, рассказала эксперт по питанию Наталья Ткаченко kids.food.therapy на своей странице в Instagram. Советы очень простые и эффективные.

Тщательное промывание водой

Мытье овощей и фруктов под проточной водой с легким трением может уменьшить количество пестицидов на их поверхности. Эксперт отмечает, что тридцатисекундное мытье под краном с легким трением заметно снижает остатки пестицидов. Однако стоит помнить, что простое ополаскивание не удаляет химикаты, которые уже проникли под кожуру или внутрь мякоти.

Замачивание в уксусном растворе

Замачивание овощей и фруктов в 4% растворе пищевого уксуса в течение 10 минут может снизить общий уровень различных пестицидов примерно на 61%. Повышение концентрации уксуса до 50% (смесь уксуса с водой 1:1) может удалить до 69% остатков. Натуральные уксусы, такие как яблочный, виноградный или рисовый, также эффективные.

Замачивание в солевом растворе

Замачивание продуктов в 10% растворе поваренной соли в течение 20 минут может снизить уровень различных пестицидов в среднем на 65-75%. Однако после обработки необходимо тщательно промыть продукты чистой водой, чтобы избежать остаточного соленого привкуса.

Замачивание в содовом растворе

Пищевая сода создает щелочную среду, которая химически разлагает многие виды пестицидов. Замачивание овощей и фруктов в 1% растворе соды в течение 10-15 минут с последующим ополаскиванием может удалить большинство поверхностных остатков пестицидов.

Очистка кожуры и листьев

Механическое удаление внешних частей плода, таких как кожура или внешние листья, является самым эффективным способом избавиться от загрязнений. Это помогает устранить остатки агрохимикатов, сосредоточенные на поверхности или в верхних слоях кожуры.

Термическая обработка

При варке часть пестицидов и нитратов переходит в кипяток и выливается вместе с отваром. Бланширование (кратковременное ошпаривание кипятком) также смывает поверхностные остатки и деактивирует часть химикатов.

Озонирование

Озон является мощным окислителем, который расщепляет молекулы пестицидов и обеззараживает поверхность плодов. Этот метод возможен при наличии домашнего озонатора или установок типа "озоновая ванна" для овощей. Исследования подтверждают, что озонированный водный душ снижает остатки многих пестицидов лучше, чем обычное мытье.

Эксперт советует комбинировать различные методы очистки для достижения наилучшего результата. Оптимальная стратегия:

1. Тщательно промыть овощи и фрукты под проточной водой с легким трением.

2. При необходимости замочить в содовом или слабом уксусном растворе на 10-15 минут.

3. Повторно промыть чистой водой.

4. При необходимости очистить кожуру или подвергнуть термической обработке.

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