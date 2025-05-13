Вкусная и полезная овощная запеканка для детей: готовится элементарно

Овощи ребенку можно дать в виде запеканки. Просто выложите необходимые ингредиенты в форму и добавьте яичную заливку. Текстура блюда получается очень воздушной, а овощи остаются полезными.

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Идея приготовления сытной овощной запеканки опубликована на странице фудблогера Виктории Сивак (victoria.syvak) в Instagram. Получится очень вкусно, если соединить картофель, брокколи и куриное филе.

Ингредиенты:

картофель – 1 шт.

соцветия брокколи – 5 шт.

куриного филе – 1/3 шт.

яйца – 1 шт.

сметана или белый йогурт - 3 ст.л.

твердый сыр – 20 г

специи

Способ приготовления:

1. Картофель и куриное филе нарезать мелким кубиком.

2. Добавить брокколи.

3. Отдельно взбить яйцо со сметаной.

4. Добавить специи по возрасту.

5. Все перемешать в форме для запекания, сверху посыпать сыром.

6. Накрыть крышкой или фольгой и запекать 50 минут при температуре 180 градусов.

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