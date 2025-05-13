Вкусная и полезная овощная запеканка для детей: готовится элементарно
Овощи ребенку можно дать в виде запеканки. Просто выложите необходимые ингредиенты в форму и добавьте яичную заливку. Текстура блюда получается очень воздушной, а овощи остаются полезными.
Идея приготовления сытной овощной запеканки опубликована на странице фудблогера Виктории Сивак (victoria.syvak) в Instagram. Получится очень вкусно, если соединить картофель, брокколи и куриное филе.
Ингредиенты:
- картофель – 1 шт.
- соцветия брокколи – 5 шт.
- куриного филе – 1/3 шт.
- яйца – 1 шт.
- сметана или белый йогурт - 3 ст.л.
- твердый сыр – 20 г
- специи
Способ приготовления:
1. Картофель и куриное филе нарезать мелким кубиком.
2. Добавить брокколи.
3. Отдельно взбить яйцо со сметаной.
4. Добавить специи по возрасту.
5. Все перемешать в форме для запекания, сверху посыпать сыром.
6. Накрыть крышкой или фольгой и запекать 50 минут при температуре 180 градусов.
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