Что приготовить детям из фарша вместо котлет: простой рецепт блюда, которое точно понравится

Вместо привычных котлет для детей можно приготовить сочные тефтельки из фарша. Такие изделия станут отличным дополнением к макаронам, картофелю и любой каше. Чтобы тефтельки держали форму, вам не понадобится хлеб. Гораздо лучше добавить одну простую крупу.

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Идея приготовления тефтелей для детей опубликована на странице нутрициолога Марии Брылковской (mariya brylkovska) в Instagram. Для идеальной текстуры изделий вам понадобится кус-кус.

Ингредиенты:

фарш – 400 г

кус-кус – 100 г

лук – 1/2 шт.

яйцо – 1 шт.

зелень

специи

томатная паста 2 ст.л у меня с базиликом от Barilla

вода – 100 мл (для пасты) и примерно 150-200 мл (для кус-куса)

Способ приготовления:

1. Кус-кус залить кипятком примерно на 10 минут (пока он не впитает всю воду).

2. Лук взбить в блендере или очень мелко нарезать.

3. Измельчить укроп.

4. Смешать кус-кус, фарш, укроп, лук, специи.

5. Отбить руками, чтобы лучше держал форму.

6. Сформировать тефтели среднего размера и выложить в форму.

7. Смешать томатную пасту с водой и влить в форму.

8. Выпекать в разогретой духовке до 180 градусов 40 минут.

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