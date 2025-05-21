Что приготовить детям из фарша вместо котлет: простой рецепт блюда, которое точно понравится
Вместо привычных котлет для детей можно приготовить сочные тефтельки из фарша. Такие изделия станут отличным дополнением к макаронам, картофелю и любой каше. Чтобы тефтельки держали форму, вам не понадобится хлеб. Гораздо лучше добавить одну простую крупу.
Идея приготовления тефтелей для детей опубликована на странице нутрициолога Марии Брылковской (mariya brylkovska) в Instagram. Для идеальной текстуры изделий вам понадобится кус-кус.
Ингредиенты:
- фарш – 400 г
- кус-кус – 100 г
- лук – 1/2 шт.
- яйцо – 1 шт.
- зелень
- специи
- томатная паста 2 ст.л у меня с базиликом от Barilla
- вода – 100 мл (для пасты) и примерно 150-200 мл (для кус-куса)
Способ приготовления:
1. Кус-кус залить кипятком примерно на 10 минут (пока он не впитает всю воду).
2. Лук взбить в блендере или очень мелко нарезать.
3. Измельчить укроп.
4. Смешать кус-кус, фарш, укроп, лук, специи.
5. Отбить руками, чтобы лучше держал форму.
6. Сформировать тефтели среднего размера и выложить в форму.
7. Смешать томатную пасту с водой и влить в форму.
8. Выпекать в разогретой духовке до 180 градусов 40 минут.
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