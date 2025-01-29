Что приготовить детям с вишнями без косточек: вариант элементарного десерта к чаю

Вишни – вкусные и сочныеягоды, которые каждая хозяйка точно заморозила летом. Все мамы точно знают, что косточки из плодов следует вынимать, потому что они могут быть небесспорными для детей. С такими ягодами можно сделать ленивый штрудель к чаю, который точно понравится малышам.

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Идея приготовления штруделя с вишнями опубликована на странице фудблогера с ником tastystories.feed в Instagram. Очень вкусно добавить орехи.

Ингредиенты на 1 штрудель:

слоеное тесто – 250 г

вишни без косточек – 400 г

сахар – 90 - 100 г

крахмал – 1 ст.л

орехи грецкие – 100 г

Способ приготовления:

1. Слоеное тесто разморозить.

2. Вишни выложить в кастрюлю с толстым дном.

3. Добавить сахар и крахмал, включите средний огонь.

4. Варить, постоянно помешивая до того момента, как загустеет масса. Консистенция должна походить на кисель.

5. Снять с огня.

6. Накрыть пищевой пленкой в контакт с вишней и оставить полностью остыть.

7. Орехи поджарить на сковороде.

8. Измельчить ножом или молоточком.

9. Тесто раскатать очень тоненько (3 мм ориентировочно) в прямоугольник.

10. На край выложить охлажденные вишни, оставляя по бокам по 2 сантиметра.

11. Один раз завернуть.

12. На всю другую плоскость выложить орехи, оставляя 1-1,5 см в конце.

13. Завернуть полностью.

14. Края штруделя хорошо защелкнуть и окучить их под низ.

15. Выложить пергамент.

16. Зубочисткой проколоть вдоль всего штруделя – отверстия должны быть максимально маленькими. Можно смазать сливочным маслом.

17. Поставить в разогретую духовку до 180 градусов на 10 минут.

18. Опустить температуру до 160 градусов и запекать еще 30 минут.

19. Достать и посыпать сахарной пудрой.

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