Что приготовить детям с вишнями без косточек: вариант элементарного десерта к чаю
Вишни – вкусные и сочныеягоды, которые каждая хозяйка точно заморозила летом. Все мамы точно знают, что косточки из плодов следует вынимать, потому что они могут быть небесспорными для детей. С такими ягодами можно сделать ленивый штрудель к чаю, который точно понравится малышам.
Идея приготовления штруделя с вишнями опубликована на странице фудблогера с ником tastystories.feed в Instagram. Очень вкусно добавить орехи.
Ингредиенты на 1 штрудель:
- слоеное тесто – 250 г
- вишни без косточек – 400 г
- сахар – 90 - 100 г
- крахмал – 1 ст.л
- орехи грецкие – 100 г
Способ приготовления:
1. Слоеное тесто разморозить.
2. Вишни выложить в кастрюлю с толстым дном.
3. Добавить сахар и крахмал, включите средний огонь.
4. Варить, постоянно помешивая до того момента, как загустеет масса. Консистенция должна походить на кисель.
5. Снять с огня.
6. Накрыть пищевой пленкой в контакт с вишней и оставить полностью остыть.
7. Орехи поджарить на сковороде.
8. Измельчить ножом или молоточком.
9. Тесто раскатать очень тоненько (3 мм ориентировочно) в прямоугольник.
10. На край выложить охлажденные вишни, оставляя по бокам по 2 сантиметра.
11. Один раз завернуть.
12. На всю другую плоскость выложить орехи, оставляя 1-1,5 см в конце.
13. Завернуть полностью.
14. Края штруделя хорошо защелкнуть и окучить их под низ.
15. Выложить пергамент.
16. Зубочисткой проколоть вдоль всего штруделя – отверстия должны быть максимально маленькими. Можно смазать сливочным маслом.
17. Поставить в разогретую духовку до 180 градусов на 10 минут.
18. Опустить температуру до 160 градусов и запекать еще 30 минут.
19. Достать и посыпать сахарной пудрой.
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