Что приготовить для ребенка из овощей, чтобы было вкусно: вариант простой запеканки

Для многих родителей научить ребенка есть овощи – это задача со звездочкой. Малыши часто наотрез отказываются есть эти полезные продукты. Но, на самом деле, огорчаться не стоит, потому что есть рецепт, который точно по вкусу маленьким вередунам.

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Идея приготовления питательной овощной запеканки для детей опубликована на странице фудблогера Карины Колесниченко с ником blw.babies в Instagram. Масса отлично держит форму, хотя в составе нет муки.

Ингредиенты:

кабачок – 1 шт.

морковь – 2-3 шт.

брокколи и цветная капуста – 2-3 горсти

яйца – 2 шт.

греческий йогурт – 2-3 ст.л.

манная крупа – 2 ст.л.

твердый сыр – по вкусу

Способ приготовления:

1. Морковь натереть на мелкую терку. Кабачок также натереть и хорошо отжать сок.

2. Брокколи и цветную капусту нарезать на небольшие соцветия и поставить вариться до готового состояния (чтобы они были уже не твердые, но не переваренные).

3. После приготовления измельчить брокколи и цветную капусту ножом и добавить к моркови и кабачку.

4. Добавить яйца, йогурт, манку и сыр.

5. Специи – по желанию (гранулированный чеснок и паприка сладкая).

6. Хорошо перемешать.

7. Дно формы присыпать манкой, затем выложить массу и разровнять. Можно натереть немного сырую сверху.

8. Можно выпекать в силиконовых формах для кексов – получатся небольшие порционные запеканочки.

9. Готовить в разогретой духовке 25-30 минут на 180 градусов.

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