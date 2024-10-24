Что приготовить, если ребенок отказывается есть творог: рецепт вкусных булочек

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Что приготовить, если ребенок отказывается есть творог: рецепт вкусных булочек

Кисломолочный сыр – это тот продукт, который точно должен быть в рационе каждого ребенка. Но вередуны часто бывают переборчивыми и в чистом виде есть его отказываются. Поэтому можно сделать вкуснейшие сочники из кисломолочного сыра. От такого десерта все точно будут в восторге.

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Идея приготовления сочников из кимломолочного сыра для детей опубликована на странице фудблогера Юлии с ником lady.stegantseva в Instagram. С такой вкусностью справится каждая мама.

Что приготовить, если ребенок отказывается есть творог: рецепт вкусных булочек

Ингредиенты:

  • мука – 300 г.
  • сливочное масло – 100 г.
  • сахар – 4 ст.л.
  • разрыхлитель 10г.
  • щепотка
  • сметана 1 ст.л.
  • яйцо – 1 шт.

Ингредиенты для начинки:

  • кисломолочный творог – 300 г.
  • яйцо – 1/2 шт.
  • сахар – 4 ст.л.
  • сметана 1ст.л.
  • ванильный сахар
  • мука или крахмал – 1 ст.л.

Способ притаивания:

Что приготовить, если ребенок отказывается есть творог: рецепт вкусных булочек

1. Для теста в муку натереть масло.

2. Все руками перетереть в крошку.

3. Добавить сахар, разрыхлитель и соль.

Что приготовить, если ребенок отказывается есть творог: рецепт вкусных булочек

4. Все перемешать, добавить сметану и яйцо.

5. Руками замешать эластичное и не липкое тесто.

Что приготовить, если ребенок отказывается есть творог: рецепт вкусных булочек

6. Тесто завернуть в пищевую пленку и оставить отдыхать в холодильнике час.

7. Для начинки в отдельной миске смешать кимломолочный творог, добавить половину одного яйца (разболтать), сахар, ванильный сахар, немного муки или крахмала.

8. Тесто достать из холодильника, разрезать на 10 кусочков.

Что приготовить, если ребенок отказывается есть творог: рецепт вкусных булочек

9. Присыпав мукой, в небольшой круг раскатать каждый.

10. Руками сформировать из сыра небольшие шарики и выложить на одну сторону теста, а другим концом накрыть и совсем чуть-чуть приплюснуть.

Что приготовить, если ребенок отказывается есть творог: рецепт вкусных булочек

11. Выложить на противень, застеленный пергаментом.

12. Смазать остатками яиц.

Что приготовить, если ребенок отказывается есть творог: рецепт вкусных булочек

13. Выпекать в разогретой духовке до 180 градусов 25-30 минут.

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