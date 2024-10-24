Что приготовить, если ребенок отказывается есть творог: рецепт вкусных булочек
Кисломолочный сыр – это тот продукт, который точно должен быть в рационе каждого ребенка. Но вередуны часто бывают переборчивыми и в чистом виде есть его отказываются. Поэтому можно сделать вкуснейшие сочники из кисломолочного сыра. От такого десерта все точно будут в восторге.
Идея приготовления сочников из кимломолочного сыра для детей опубликована на странице фудблогера Юлии с ником lady.stegantseva в Instagram. С такой вкусностью справится каждая мама.
Ингредиенты:
- мука – 300 г.
- сливочное масло – 100 г.
- сахар – 4 ст.л.
- разрыхлитель 10г.
- щепотка
- сметана 1 ст.л.
- яйцо – 1 шт.
Ингредиенты для начинки:
- кисломолочный творог – 300 г.
- яйцо – 1/2 шт.
- сахар – 4 ст.л.
- сметана 1ст.л.
- ванильный сахар
- мука или крахмал – 1 ст.л.
Способ притаивания:
1. Для теста в муку натереть масло.
2. Все руками перетереть в крошку.
3. Добавить сахар, разрыхлитель и соль.
4. Все перемешать, добавить сметану и яйцо.
5. Руками замешать эластичное и не липкое тесто.
6. Тесто завернуть в пищевую пленку и оставить отдыхать в холодильнике час.
7. Для начинки в отдельной миске смешать кимломолочный творог, добавить половину одного яйца (разболтать), сахар, ванильный сахар, немного муки или крахмала.
8. Тесто достать из холодильника, разрезать на 10 кусочков.
9. Присыпав мукой, в небольшой круг раскатать каждый.
10. Руками сформировать из сыра небольшие шарики и выложить на одну сторону теста, а другим концом накрыть и совсем чуть-чуть приплюснуть.
11. Выложить на противень, застеленный пергаментом.
12. Смазать остатками яиц.
13. Выпекать в разогретой духовке до 180 градусов 25-30 минут.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: