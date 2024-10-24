Что приготовить, если ребенок отказывается есть творог: рецепт вкусных булочек

Кисломолочный сыр – это тот продукт, который точно должен быть в рационе каждого ребенка. Но вередуны часто бывают переборчивыми и в чистом виде есть его отказываются. Поэтому можно сделать вкуснейшие сочники из кисломолочного сыра. От такого десерта все точно будут в восторге.

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Идея приготовления сочников из кимломолочного сыра для детей опубликована на странице фудблогера Юлии с ником lady.stegantseva в Instagram. С такой вкусностью справится каждая мама.

Ингредиенты:

мука – 300 г.

сливочное масло – 100 г.

сахар – 4 ст.л.

разрыхлитель 10г.

щепотка

сметана 1 ст.л.

яйцо – 1 шт.

Ингредиенты для начинки:

кисломолочный творог – 300 г.

яйцо – 1/2 шт.

сахар – 4 ст.л.

сметана 1ст.л.

ванильный сахар

мука или крахмал – 1 ст.л.

Способ притаивания:

1. Для теста в муку натереть масло.

2. Все руками перетереть в крошку.

3. Добавить сахар, разрыхлитель и соль.

4. Все перемешать, добавить сметану и яйцо.

5. Руками замешать эластичное и не липкое тесто.

6. Тесто завернуть в пищевую пленку и оставить отдыхать в холодильнике час.

7. Для начинки в отдельной миске смешать кимломолочный творог, добавить половину одного яйца (разболтать), сахар, ванильный сахар, немного муки или крахмала.

8. Тесто достать из холодильника, разрезать на 10 кусочков.

9. Присыпав мукой, в небольшой круг раскатать каждый.

10. Руками сформировать из сыра небольшие шарики и выложить на одну сторону теста, а другим концом накрыть и совсем чуть-чуть приплюснуть.

11. Выложить на противень, застеленный пергаментом.

12. Смазать остатками яиц.

13. Выпекать в разогретой духовке до 180 градусов 25-30 минут.

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