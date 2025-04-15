Что приготовить из риса для детей: рецепт вкусного и полезного блюда

Рис – очень простой и питательный продукт, который можно приготовить для детей. Добавьте сочную курицу, а также шпинат. У вас получится ризото, которое точно понравится малышам.

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Идея приготовления ризото с курицей и брокколи для детей опубликована на странице нутрициолога Карины Колесниченко (blw.babies) в Instagram. Лучше всего для такого блюда подходит именно рис арбарио.

Ингредиенты:

рис арборио – 300 г или 1 полная чашка

брокколи – 200-250 г

маленький лук

куриное филе – 250 г

масло гхи – 2 ч.л.

пармезан или грано подано – 6 ст.л. натертого на мелкую терку

Способ приготовления:

1. Брокколи и лук мелко нарезать, курицу также нарезать небольшими кусочками 1-2 сантиметра.

2. Сыр натереть на терку, промыть рис до прозрачной воды.

3. В глубокую сковороду (или можно готовить в сотейнике) положить масло ГХИ, выложить лук и пассеровать 1-2 минуты.

4. После этого добавить промытый рис, пассеровать еще несколько минут, пока рис не станет немного прозрачный.

5. Добавить курицу, залить 2 чашками воды (по размеру как чашка, в которой был рис).

6. После закипания воды готовить 10 минут.

7. На этом этапе можно добавить немного соли для детей старше 1 года.

8. После 10 минут добавить брокколи и перемешать, добавить еще 1 чашку воды.

9. Готовить к мягкости брокколи, это примерно 7 минут.

10. Добавить сыр и перемешать.

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