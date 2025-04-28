Что приготовить из цветной капусты для ребенка: рецепт ленивых голубцов
Цветная капуста – очень полезный и питательный овощ, который обязательно следует добавить в рацион ребенка. Для того, чтобы блюдо из такого продукта было действительно вкусное, и малыши не отказались, приготовьте простые ленивые голубцы.
Идея приготовления ленивых голубцов с цветной капустой для детей опубликована на странице фудблогера Елены с ником lavle.mommy в Instagram. Для блюда вам понадобится всего 5 ингредиентов.
Ингредиенты:
- фарш (любой) – 350 г
- цветная капуста – 200 г
- рис – 80 г
- морковь – 1 маленькая
- зелень – по желанию
Способ приготовления:
1. Цветную капусту отварить до полуготовности.
2. Измельчить в блендере.
3. Рис также отварить до полуготовности.
4. Морковь натираем на терке и тушим до мягкости.
5. Соединить фарш индейки, цветную капусту, рис, морковь и зелень.
6. Все тщательно перемешать.
7. Сформировать голубцы и готовить удобным способом. Можно потушить в сметанном соусе, приготовить на пару или в духовке.
8. Также голубцы можно заморозить.
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