Что приготовить из цветной капусты для ребенка: рецепт ленивых голубцов

Цветная капуста – очень полезный и питательный овощ, который обязательно следует добавить в рацион ребенка. Для того, чтобы блюдо из такого продукта было действительно вкусное, и малыши не отказались, приготовьте простые ленивые голубцы.

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Идея приготовления ленивых голубцов с цветной капустой для детей опубликована на странице фудблогера Елены с ником lavle.mommy в Instagram. Для блюда вам понадобится всего 5 ингредиентов.

Ингредиенты:

фарш (любой) – 350 г

цветная капуста – 200 г

рис – 80 г

морковь – 1 маленькая

зелень – по желанию

Способ приготовления:

1. Цветную капусту отварить до полуготовности.

2. Измельчить в блендере.

3. Рис также отварить до полуготовности.

4. Морковь натираем на терке и тушим до мягкости.

5. Соединить фарш индейки, цветную капусту, рис, морковь и зелень.

6. Все тщательно перемешать.

7. Сформировать голубцы и готовить удобным способом. Можно потушить в сметанном соусе, приготовить на пару или в духовке.

8. Также голубцы можно заморозить.

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