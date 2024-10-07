Что приготовить на школьную ярмарку: идеальные мафины с минимумом сахара
Именно в осенний период чаще всего проводятся детские ярмарки в школах. Поэтому перед каждой мамой стоит непростая задача сделать вкусности для детей, которые будет удобно транспортировать и можно быстро поесть. На этот случай отлично подходят мафины.
Простая идея приготовления мафинов для школьной ярмарки опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником tuleneva.bakery в Instagram. Сверху можно добавить хрустящий крембл.
Ингредиенты:
- мука – 250-300 г
- разрыхлитель – 10 г
- соль – 2 г
- сливочное масло – 120 г
- сахар – 80 г
- яйца – 2 шт
- молоко – 125 г
- черника – 200 г
Способ приготовления:
1. Сливочное масло комнатной температуры взбить с сахаром до побеления.
2. Добавить по одному яйцу, продолжая взбивать.
3. Отдельно смешать сухие ингредиенты: муку, соль и разрыхлитель.
4. Добавить к масляной смеси мучную смесь и молоко, перемешать.
5. Добавить размороженные или свежие ягоды и осторожно перемешать, чтобы не раздавить их.
6. Выложить тесто в формочки, оставив 1 сантиметр до края, посыпать сремблом.
7. Выпекать в предварительно разогретой до 170 градусов духовке около 35-40 минут до готовности.
Ингредиенты для крембла:
- сливочное масло – 30 г
- сахар – 30 г
- ванильный сахар – 3 г
- мука – 40 г
Технология приготовления крембла:
Холодное сливочное масло смешать с мукой и сахаром до состояния крошки.
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