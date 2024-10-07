Что приготовить на школьную ярмарку: идеальные мафины с минимумом сахара

Именно в осенний период чаще всего проводятся детские ярмарки в школах. Поэтому перед каждой мамой стоит непростая задача сделать вкусности для детей, которые будет удобно транспортировать и можно быстро поесть. На этот случай отлично подходят мафины.

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Простая идея приготовления мафинов для школьной ярмарки опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником tuleneva.bakery в Instagram. Сверху можно добавить хрустящий крембл.

Ингредиенты:

мука – 250-300 г

разрыхлитель – 10 г

соль – 2 г

сливочное масло – 120 г

сахар – 80 г

яйца – 2 шт

молоко – 125 г

черника – 200 г

Способ приготовления:

1. Сливочное масло комнатной температуры взбить с сахаром до побеления.

2. Добавить по одному яйцу, продолжая взбивать.

3. Отдельно смешать сухие ингредиенты: муку, соль и разрыхлитель.

4. Добавить к масляной смеси мучную смесь и молоко, перемешать.

5. Добавить размороженные или свежие ягоды и осторожно перемешать, чтобы не раздавить их.

6. Выложить тесто в формочки, оставив 1 сантиметр до края, посыпать сремблом.

7. Выпекать в предварительно разогретой до 170 градусов духовке около 35-40 минут до готовности.

Ингредиенты для крембла:

сливочное масло – 30 г

сахар – 30 г

ванильный сахар – 3 г

мука – 40 г

Технология приготовления крембла:

Холодное сливочное масло смешать с мукой и сахаром до состояния крошки.

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