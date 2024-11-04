Что приготовить ребенку из картофеля вместо обычного пюре: блюдо на скорую руку
Если привычное картофельное пюре вашему ребенку уже надоело, есть гораздо лучший и более интересный вариант. Можно сделать аппетитные картофельные палочки с зеленью и сыром.
Идея приготовления ленивых картофельно-сырных палочек для детей опубликована на странице нутрициолога Марии Брилковской (mariya brylkovska) в Instagram. Масло вам не понадобится, потому что изделия нужно запекать в духовке.
Ингредиенты на 12 палочек:
- картофель – 350 г
- яйцо – 2 шт
- картофельный крахмал – 1 ст.л.
- твердый сыр – 100 г
- зелень (петрушка) – 4 стебля
- специи (прованские травы)
Способ приготовления:
1. Картошку почистить, помыть, сварить и сделать пюре.
2. Когда картофель немного остынет, добавить 1 целое яйцо и 1 белок (оставить желток 1 яйца), крахмал, натертый на средней терке сыр, специи и мелко нарезанную зелень.
3. Все тщательно перемешать.
4. Сформировать палочки и выложить на противень, застеленный пергаментной бумагой.
5. Сверху палочки замазать желтком.
6. Разогреть духовку до 200 градусов и выпекать палочки 30-35 минут.
7. Подавать палочки можно с разными соусами на основе йогурта или в суп или борщ.
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