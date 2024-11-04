Что приготовить ребенку из картофеля вместо обычного пюре: блюдо на скорую руку

Если привычное картофельное пюре вашему ребенку уже надоело, есть гораздо лучший и более интересный вариант. Можно сделать аппетитные картофельные палочки с зеленью и сыром.

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Идея приготовления ленивых картофельно-сырных палочек для детей опубликована на странице нутрициолога Марии Брилковской (mariya brylkovska) в Instagram. Масло вам не понадобится, потому что изделия нужно запекать в духовке.

Ингредиенты на 12 палочек:

картофель – 350 г

яйцо – 2 шт

картофельный крахмал – 1 ст.л.

твердый сыр – 100 г

зелень (петрушка) – 4 стебля

специи (прованские травы)

Способ приготовления:

1. Картошку почистить, помыть, сварить и сделать пюре.

2. Когда картофель немного остынет, добавить 1 целое яйцо и 1 белок (оставить желток 1 яйца), крахмал, натертый на средней терке сыр, специи и мелко нарезанную зелень.

3. Все тщательно перемешать.

4. Сформировать палочки и выложить на противень, застеленный пергаментной бумагой.

5. Сверху палочки замазать желтком.

6. Разогреть духовку до 200 градусов и выпекать палочки 30-35 минут.

7. Подавать палочки можно с разными соусами на основе йогурта или в суп или борщ.

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