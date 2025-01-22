Что приготовить ребенку к чаю: простой рецепт пышных домашних булочек
Дети никогда не могут пить чай просто так. Им обязательно всегда нужна сладкая вкусность. На этот случай можно сделать очень пышные домашние булочки.
Идея приготовления пышных булочек с изюмом для детей к чаю опубликована на странице фудблогера Натальи с ником talli sun в Instagram. Для лучшего вкуса можно добавить изюм.
Ингредиенты:
- молоко (теплое) – 250 мл.
- дрожжи – 7 г
- сахар – 80 г
- сливочное масло – 60 г
- яйцо – 1 шт.
- ванильный сахар
- соль – щепотка
- мука – 470-480 г
- желток для смазки
- изюм – 70-80 г
Способ приготовления:
1. В теплое молоко всыпать сахар и дрожжи и оставить на 15 минут.
2. Добавить соль, ванильный сахар и яйцо, перемешать.
3. Просеять муку, начать замешивать тесто.
4. В процессе затворения добавить постепенно сливочное масло комнатной температуры.
5. Хорошо перемешать тесто (минут 7-10).
6. Тесто должно быть немного липкое, но к рукам не приставать.
7. Если тесто кажется очень липким, добавить еще 1-2 ст.л. муки (больше не нужно, чтобы не забить тесто).
8. Оставить тесто в теплом месте на час.
9. Добавить изюм, еще раз перемешать тесто и оставить еще на 30-40 минут.
10. Выложить тесто (если тесто немного липнет к рукам, слегка смазываем руки и поверхность растительным маслом), делим на десять частей, формируем шарики.
11. Выложить на противень, застеленный пергаментом и оставить на 30 минут.
12. Смазать булочки желтком и поставить в духовку разогретую до 180 градусов на 30 минут.
13. Достать булочки.
14. По желанию можно еще горячие булки смазать медом (не обязательно), дать остыть.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: