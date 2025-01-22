Что приготовить ребенку к чаю: простой рецепт пышных домашних булочек

Дети никогда не могут пить чай просто так. Им обязательно всегда нужна сладкая вкусность. На этот случай можно сделать очень пышные домашние булочки.

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Идея приготовления пышных булочек с изюмом для детей к чаю опубликована на странице фудблогера Натальи с ником talli sun в Instagram. Для лучшего вкуса можно добавить изюм.

Ингредиенты:

молоко (теплое) – 250 мл.

дрожжи – 7 г

сахар – 80 г

сливочное масло – 60 г

яйцо – 1 шт.

ванильный сахар

соль – щепотка

мука – 470-480 г

желток для смазки

изюм – 70-80 г

Способ приготовления:

1. В теплое молоко всыпать сахар и дрожжи и оставить на 15 минут.

2. Добавить соль, ванильный сахар и яйцо, перемешать.

3. Просеять муку, начать замешивать тесто.

4. В процессе затворения добавить постепенно сливочное масло комнатной температуры.

5. Хорошо перемешать тесто (минут 7-10).

6. Тесто должно быть немного липкое, но к рукам не приставать.

7. Если тесто кажется очень липким, добавить еще 1-2 ст.л. муки (больше не нужно, чтобы не забить тесто).

8. Оставить тесто в теплом месте на час.

9. Добавить изюм, еще раз перемешать тесто и оставить еще на 30-40 минут.

10. Выложить тесто (если тесто немного липнет к рукам, слегка смазываем руки и поверхность растительным маслом), делим на десять частей, формируем шарики.

11. Выложить на противень, застеленный пергаментом и оставить на 30 минут.

12. Смазать булочки желтком и поставить в духовку разогретую до 180 градусов на 30 минут.

13. Достать булочки.

14. По желанию можно еще горячие булки смазать медом (не обязательно), дать остыть.

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