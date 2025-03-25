Что вкусно приготовить из брокколи для ребенка: рецепт вкусных оладий

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Что вкусно приготовить из брокколи для ребенка: рецепт вкусных оладий

Если ваш ребенок еще не полюбил брокколи – подайте такой овощ в виде котлет. В сочетании с мясом у капусты очень нежный и приятный вкус. Вся польза и питательность продукта остается.

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Идея приготовления сочных куриных котлет из брокколи опубликована на странице фудблогера ketiv в Instagram. Технология очень простая.

Что вкусно приготовить из брокколи для ребенка: рецепт вкусных оладий

Ингредиенты:

  • куриные яйца – 2 шт.
  • мука – 2 ст.л.
  • куриный фарш – 400 г
  • натертый твердый творог – 50-60 г
  • специи: сладкая паприка, хмели-сунели
  • масло гхи для жарки
  • отварная брокколи

Способ приготовления:

Что вкусно приготовить из брокколи для ребенка: рецепт вкусных оладий

1. Яйца соединить с мукой.

2. Хорошо перемешать венчиком до однородной консистенции.

Что вкусно приготовить из брокколи для ребенка: рецепт вкусных оладий

3. Добавить фарш и брокколи.

4. Натереть сыр

Что вкусно приготовить из брокколи для ребенка: рецепт вкусных оладий

5. Добавить специи.

Что вкусно приготовить из брокколи для ребенка: рецепт вкусных оладий

6. Всё хорошо перемешать.

7. Выложить оладьи на разогретую сковороду, смазанную маслом ГХИ.

Что вкусно приготовить из брокколи для ребенка: рецепт вкусных оладий

8. Жарить под крышкой на маленьком огне (ориентировочно по 5 минут с каждой стороны).

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