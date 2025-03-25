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Что вкусно приготовить из брокколи для ребенка: рецепт вкусных оладий
Если ваш ребенок еще не полюбил брокколи – подайте такой овощ в виде котлет. В сочетании с мясом у капусты очень нежный и приятный вкус. Вся польза и питательность продукта остается.
Идея приготовления сочных куриных котлет из брокколи опубликована на странице фудблогера ketiv в Instagram. Технология очень простая.
Ингредиенты:
- куриные яйца – 2 шт.
- мука – 2 ст.л.
- куриный фарш – 400 г
- натертый твердый творог – 50-60 г
- специи: сладкая паприка, хмели-сунели
- масло гхи для жарки
- отварная брокколи
Способ приготовления:
1. Яйца соединить с мукой.
2. Хорошо перемешать венчиком до однородной консистенции.
3. Добавить фарш и брокколи.
4. Натереть сыр
5. Добавить специи.
6. Всё хорошо перемешать.
7. Выложить оладьи на разогретую сковороду, смазанную маслом ГХИ.
8. Жарить под крышкой на маленьком огне (ориентировочно по 5 минут с каждой стороны).
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