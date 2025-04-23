Что вкусно приготовить ребенку из фарша: отличная альтернатива котлетам

Мясной фарш можно использовать для приготовления вкусной запеканки, которая точно понравится вашим деткам. Такое блюдо будет значительно лучше классических котлет. В запекане минимум жира и много вкусных овощей.

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Идея приготовления сытной мясной запеканки для детей опубликована на странице фудблогера Виктории Сивак (victoria.syvak) в Instagram. Специи можно добавить любые любимые.

Ингредиенты:

картофель – 3 шт.

тыква замороженная

вода

лук – 0,5 шт.

морковь – 1 шт.

куриный фарш

любимые специи – по желанию

Способ приготовления:

1. Лук нарезать кубиком

2. Две горсти тыквы очистить от кожуры и нарезать кубиком.

3. Залить водой и варить до мягкости.

4. Мелко порезать или взбить в блендере половину луковицы и морковь.

5. Немного поджарить на сковороде

6. К овощам добавить куриный фарш.

7. Добавить любимые специи.

8. Поджарить несколько минут.

9. Отварной картофель и тыкву разомкнуть в пюре, добавить 1 яйцо и тщательно перемешать.

10. Сформировать запеканку: 1 слой – пюре, 2 слой – мясо, 3 слой – пюре.

11. Запекать 20-25 минут в разогретой духовке до 180 градусов.

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