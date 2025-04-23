Что вкусно приготовить ребенку из фарша: отличная альтернатива котлетам
Мясной фарш можно использовать для приготовления вкусной запеканки, которая точно понравится вашим деткам. Такое блюдо будет значительно лучше классических котлет. В запекане минимум жира и много вкусных овощей.
Идея приготовления сытной мясной запеканки для детей опубликована на странице фудблогера Виктории Сивак (victoria.syvak) в Instagram. Специи можно добавить любые любимые.
Ингредиенты:
- картофель – 3 шт.
- тыква замороженная
- вода
- лук – 0,5 шт.
- морковь – 1 шт.
- куриный фарш
- любимые специи – по желанию
Способ приготовления:
1. Лук нарезать кубиком
2. Две горсти тыквы очистить от кожуры и нарезать кубиком.
3. Залить водой и варить до мягкости.
4. Мелко порезать или взбить в блендере половину луковицы и морковь.
5. Немного поджарить на сковороде
6. К овощам добавить куриный фарш.
7. Добавить любимые специи.
8. Поджарить несколько минут.
9. Отварной картофель и тыкву разомкнуть в пюре, добавить 1 яйцо и тщательно перемешать.
10. Сформировать запеканку: 1 слой – пюре, 2 слой – мясо, 3 слой – пюре.
11. Запекать 20-25 минут в разогретой духовке до 180 градусов.
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