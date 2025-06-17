Что вкусного приготовить ребенку из кабачков: топ-6 рецептов, которые легко повторить

Лето – сезон кабачков. Они недорогие, мягкие по вкусу и отлично подходят для блюд, которые нравятся детям. Из плодов можно приготовить не только запеканки или оладьи. Есть много интересных вариантов, которые получится сделать быстро и без лишних хлопот.

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Подборкой из простых кабачковых рецептов для детей поделилась нутрициолог Людмила Паламарчук (dietolog ternopil) в Instagram. Если ищете идеи для полезного и вкусного обеда или ужина, такие идеи точно вам помогут.

Кабачковая пицца на сковородке

Это блюдо похоже на пиццу, но готовится гораздо быстрее. Натрите кабачок на терке, хорошо отожмите лишнюю жидкость. Добавьте яйцо, немного муки, соль, перец и нарезанный укроп. Все хорошо перемешайте и выложите на разогретую сковороду. Поджарьте с одной стороны, затем переверните. Сверху выложите кружочки помидора и тертый сыр, накройте крышкой и готовьте еще несколько минут. Пицца получается ароматная, с хрустящей корочкой. Кабачки можно натереть заранее и заморозить. Тогда такую пиццу легко приготовить даже зимой.

Кабачковые лодочки с индейкой

Это сытное и вкусное блюдо, которое легко приготовить даже в будний день. Кабачки нужно разрезать пополам и вынуть мякоть. Фарш из индейки обжарьте с овощами. Например, с морковью, луком и перцем. Можно также добавить немного грибов. Нафаршируйте лодочки подготовленной смесью и запекайте в духовке 25 минут при температуре 180 градусов. Блюдо получается нежное, ароматное и без лишнего жира.

Крем-суп из кабачков

Этот суп имеет нежную консистенцию, его особенно любят дети. Сначала обжарьте в кастрюле лук, морковь, картофель и кабачки. Используйте для этого немного сливочного или растительного масла. Затем добавьте воды, доведите овощи до мягкости и перебейте все блендером до однородности. Подавайте суп с гренками, а еще можно добавить кольца кабачков, немного поджаренные на сковородке. Если хотите добавить интересный вкус, полейте несколькими каплями бальзамического соуса.

Кабачковая паста из кабачков

Это блюдо выглядит эффектно и готовится за считанные минуты. Кабачок нарежьте тонкими длинными слайсами с помощью овощечистки, а затем полосками, чтобы получились "макароны". Обжарьте их в сливочном масле. Добавьте немного соли, перца, ложку сметаны и крем-сыра. Потушите все несколько минут до готовности. Получится очень нежно и вкусно, как в хорошем кафе.

Кабачки с песто

Это простой, но очень вкусный вариант для горячей закуски или гарнира. Нарежьте кабачки кружочками толщиной примерно один сантиметр. Проварите их в подсоленной воде около двух минут, затем дайте стечь воде. Выложите кабачки на противень, сверху положите ломтик сыра, например, бри или дор блю, и немного соуса песто. Запекайте все 15 минут при температуре 220 градусов. Кабачки приобретают приятную текстуру, а сыр и песто добавляют интересный вкус.

Кабачковые чипсы из кабачков

Если ищете что-то к фильму или просто легкий перекус – этот вариант подойдет. Кабачки нужно нарезать очень тонкими ломтиками, не толще полумиллиметра. Смешайте их с небольшим количеством масла, добавьте соль, паприку и немного черного перца. Выложите на пергамент и запекайте при температуре 120 градусов до хрустящей корочки. Готовые чипсы – это нечто среднее между овощной закуской и домашними снеками, которые точно понравятся детям.

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