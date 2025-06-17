Что вкусного приготовить ребенку из кабачков: топ-6 рецептов, которые легко повторить

Екатерина Ягович
Моя столовая
1,8 т.
Что вкусного приготовить ребенку из кабачков: топ-6 рецептов, которые легко повторить

Лето – сезон кабачков. Они недорогие, мягкие по вкусу и отлично подходят для блюд, которые нравятся детям. Из плодов можно приготовить не только запеканки или оладьи. Есть много интересных вариантов, которые получится сделать быстро и без лишних хлопот.

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Подборкой из простых кабачковых рецептов для детей поделилась нутрициолог Людмила Паламарчук (dietolog ternopil) в Instagram. Если ищете идеи для полезного и вкусного обеда или ужина, такие идеи точно вам помогут.

Кабачковая пицца на сковородке

Что вкусного приготовить ребенку из кабачков: топ-6 рецептов, которые легко повторить

Это блюдо похоже на пиццу, но готовится гораздо быстрее. Натрите кабачок на терке, хорошо отожмите лишнюю жидкость. Добавьте яйцо, немного муки, соль, перец и нарезанный укроп. Все хорошо перемешайте и выложите на разогретую сковороду. Поджарьте с одной стороны, затем переверните. Сверху выложите кружочки помидора и тертый сыр, накройте крышкой и готовьте еще несколько минут. Пицца получается ароматная, с хрустящей корочкой. Кабачки можно натереть заранее и заморозить. Тогда такую пиццу легко приготовить даже зимой.

Кабачковые лодочки с индейкой

Что вкусного приготовить ребенку из кабачков: топ-6 рецептов, которые легко повторить

Это сытное и вкусное блюдо, которое легко приготовить даже в будний день. Кабачки нужно разрезать пополам и вынуть мякоть. Фарш из индейки обжарьте с овощами. Например, с морковью, луком и перцем. Можно также добавить немного грибов. Нафаршируйте лодочки подготовленной смесью и запекайте в духовке 25 минут при температуре 180 градусов. Блюдо получается нежное, ароматное и без лишнего жира.

Крем-суп из кабачков

Что вкусного приготовить ребенку из кабачков: топ-6 рецептов, которые легко повторить

Этот суп имеет нежную консистенцию, его особенно любят дети. Сначала обжарьте в кастрюле лук, морковь, картофель и кабачки. Используйте для этого немного сливочного или растительного масла. Затем добавьте воды, доведите овощи до мягкости и перебейте все блендером до однородности. Подавайте суп с гренками, а еще можно добавить кольца кабачков, немного поджаренные на сковородке. Если хотите добавить интересный вкус, полейте несколькими каплями бальзамического соуса.

Кабачковая паста из кабачков

Что вкусного приготовить ребенку из кабачков: топ-6 рецептов, которые легко повторить

Это блюдо выглядит эффектно и готовится за считанные минуты. Кабачок нарежьте тонкими длинными слайсами с помощью овощечистки, а затем полосками, чтобы получились "макароны". Обжарьте их в сливочном масле. Добавьте немного соли, перца, ложку сметаны и крем-сыра. Потушите все несколько минут до готовности. Получится очень нежно и вкусно, как в хорошем кафе.

Кабачки с песто

Что вкусного приготовить ребенку из кабачков: топ-6 рецептов, которые легко повторить

Это простой, но очень вкусный вариант для горячей закуски или гарнира. Нарежьте кабачки кружочками толщиной примерно один сантиметр. Проварите их в подсоленной воде около двух минут, затем дайте стечь воде. Выложите кабачки на противень, сверху положите ломтик сыра, например, бри или дор блю, и немного соуса песто. Запекайте все 15 минут при температуре 220 градусов. Кабачки приобретают приятную текстуру, а сыр и песто добавляют интересный вкус.

Кабачковые чипсы из кабачков

Что вкусного приготовить ребенку из кабачков: топ-6 рецептов, которые легко повторить

Если ищете что-то к фильму или просто легкий перекус – этот вариант подойдет. Кабачки нужно нарезать очень тонкими ломтиками, не толще полумиллиметра. Смешайте их с небольшим количеством масла, добавьте соль, паприку и немного черного перца. Выложите на пергамент и запекайте при температуре 120 градусов до хрустящей корочки. Готовые чипсы – это нечто среднее между овощной закуской и домашними снеками, которые точно понравятся детям.

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