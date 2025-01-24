Десерт, который любят все дети: как приготовить культовую сладкую колбаску дома

Шоколадная колбаска – это десерт, который всегда напоминает детство. О такой вкусносте знают целые поколения. Она вполне может заменить даже торты на празднование, а выпекать вам ничего не придется.

Видео дня

Идея приготовления домашней сладкой колбасы опубликована на странице известного украинского кулинара Эктора Хименеса-Браво (hectorjimenezbravo) в Instagram. Очень вкусно добавить много разнообразных орехов.

Ингредиенты:

печенье – 250 г

сгущенка – 150 г

сливки – 150 г

шоколад черный – 100 г

масло сливочное – 80 г

какао порошок – 20 г

микс жареных орехов – 80 г.

Способ приготовления:

1. Печенье измельчить.

2. Орехи измельчить ножом.

3. Смешать масло, сгущенку, шоколад, какао и сливки. Прогреть до однородности.

4. Залить шоколадной массой смесь печенья и орехов.

5. Закрутить рулетом и поставить в холодильник на 5-8 часов.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: