Десерт, который любят все дети: как приготовить культовую сладкую колбаску дома

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Десерт, который любят все дети: как приготовить культовую сладкую колбаску дома

Шоколадная колбаска – это десерт, который всегда напоминает детство. О такой вкусносте знают целые поколения. Она вполне может заменить даже торты на празднование, а выпекать вам ничего не придется.

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Идея приготовления домашней сладкой колбасы опубликована на странице известного украинского кулинара Эктора Хименеса-Браво (hectorjimenezbravo) в Instagram. Очень вкусно добавить много разнообразных орехов.

Десерт, который любят все дети: как приготовить культовую сладкую колбаску дома

Ингредиенты:

  • печенье – 250 г
  • сгущенка – 150 г
  • сливки – 150 г
  • шоколад черный – 100 г
  • масло сливочное – 80 г
  • какао порошок – 20 г
  • микс жареных орехов – 80 г.

Способ приготовления:

Десерт, который любят все дети: как приготовить культовую сладкую колбаску дома

1. Печенье измельчить.

2. Орехи измельчить ножом.

Десерт, который любят все дети: как приготовить культовую сладкую колбаску дома

3. Смешать масло, сгущенку, шоколад, какао и сливки. Прогреть до однородности.

Десерт, который любят все дети: как приготовить культовую сладкую колбаску дома

4. Залить шоколадной массой смесь печенья и орехов.

Десерт, который любят все дети: как приготовить культовую сладкую колбаску дома

5. Закрутить рулетом и поставить в холодильник на 5-8 часов.

Десерт, который любят все дети: как приготовить культовую сладкую колбаску дома

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