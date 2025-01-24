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Десерт, который любят все дети: как приготовить культовую сладкую колбаску дома
Шоколадная колбаска – это десерт, который всегда напоминает детство. О такой вкусносте знают целые поколения. Она вполне может заменить даже торты на празднование, а выпекать вам ничего не придется.
Идея приготовления домашней сладкой колбасы опубликована на странице известного украинского кулинара Эктора Хименеса-Браво (hectorjimenezbravo) в Instagram. Очень вкусно добавить много разнообразных орехов.
Ингредиенты:
- печенье – 250 г
- сгущенка – 150 г
- сливки – 150 г
- шоколад черный – 100 г
- масло сливочное – 80 г
- какао порошок – 20 г
- микс жареных орехов – 80 г.
Способ приготовления:
1. Печенье измельчить.
2. Орехи измельчить ножом.
3. Смешать масло, сгущенку, шоколад, какао и сливки. Прогреть до однородности.
4. Залить шоколадной массой смесь печенья и орехов.
5. Закрутить рулетом и поставить в холодильник на 5-8 часов.
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