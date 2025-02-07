Десерт, который любят все дети: как приготовить птичье молоко в домашних условиях
Птичье молоко – десерт, о котором знает не одно поколение. Его не нужно выпекать, а для основания понадобится обычное желе. Текстура выходит очень нежной и воздушной.
Идея приготовления домашнего птичьего молока для детей опубликована на странице фудблогера Марии Макарчук (makarchuk food) в Instagram. Вашим детям точно понравится.
Ингредиенты:
- сметана – 1 л.
- молоко – 700 мл.
- желатин – 6 ст.л.
- сахар – 200 г (по вкусу)
- ванильный сахар – 10г
- какао – 30г
Способ приготовления:
1. К желатину добавить 150 мл. молока.
2. Сметану в отдельной емкости соединить с сахаром.
3. Всыпать 10-15 г ванильного сахара.
4. Влить остальное молоко.
5. Все сбить.
6. Желатин растопить в микроволновке.
7. К какао добавить сливочную смесь и перемешать (не наоборот, чтобы не было крупинок).
8. К общему количеству крема добавить желатин, перемешать. Только после этого желатин вводить в сметану.
9. В одну из частей добавить какао, хорошо все взбить миксером.
10. Выложить массу можно в крышку из-под торта или другую удобную форму.
11. Молочный слой за это время мог чуть-чуть застыть, поэтому его можно немного растопить в микроволновке и залить сверху на какао.
12. Поставить в холодильник на 2-3 часа, а лучше на ночь.
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