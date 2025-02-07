Десерт, который любят все дети: как приготовить птичье молоко в домашних условиях

Птичье молоко – десерт, о котором знает не одно поколение. Его не нужно выпекать, а для основания понадобится обычное желе. Текстура выходит очень нежной и воздушной.

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Идея приготовления домашнего птичьего молока для детей опубликована на странице фудблогера Марии Макарчук (makarchuk food) в Instagram. Вашим детям точно понравится.

Ингредиенты:

сметана – 1 л.

молоко – 700 мл.

желатин – 6 ст.л.

сахар – 200 г (по вкусу)

ванильный сахар – 10г

какао – 30г

Способ приготовления:

1. К желатину добавить 150 мл. молока.

2. Сметану в отдельной емкости соединить с сахаром.

3. Всыпать 10-15 г ванильного сахара.

4. Влить остальное молоко.

5. Все сбить.

6. Желатин растопить в микроволновке.

7. К какао добавить сливочную смесь и перемешать (не наоборот, чтобы не было крупинок).

8. К общему количеству крема добавить желатин, перемешать. Только после этого желатин вводить в сметану.

9. В одну из частей добавить какао, хорошо все взбить миксером.

10. Выложить массу можно в крышку из-под торта или другую удобную форму.

11. Молочный слой за это время мог чуть-чуть застыть, поэтому его можно немного растопить в микроволновке и залить сверху на какао.

12. Поставить в холодильник на 2-3 часа, а лучше на ночь.

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