Дети будут в восторге: рецепт оригинального Пасхального печенья в глазури

Детям на Пасху можно приготовить оригинальное праздничное печенье. Удачной идеей будет приобщить к процессу малышей, потому что их точно заинтересует вырезание разных фигурок. Украсить изделия можно по своему усмотрению.

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Идея приготовления милого Пасхального печенья для детей опубликована на странице sweetcraft.ua в Instagram. Фигурки можно вырезать с помощью разных формочек или просто ножом.

Ингредиенты для теста:

сливочное масло (мягкое) – 170 г

сахарная пудра – 100 г

яйца – 1 шт.

ванильный экстракт – 1 ч.л.

миндальный экстракт (по желанию) – 1/2 ч.л.

мука – 280 г

разрыхлитель – 1/2 ч.л.

соль – щепотка

Ингредиенты для глазури:

белый шоколад или сахарная глазурь – 200 г

пищевые красители (розовый, желтый, голубой – пасхальные оттенки)

пасхальная посыпка (шарики, зайчики, цветочки и т.п.)

Способ приготовления:

1. Для теста взбить масло с сахарной пудрой до кремовой смеси.

2. Добавить яйцо, ваниль (и миндальный экстракт, если вы используете).

3. Затем добавить муку, разрыхлитель и соль.

4. Замесить мягкое, но не липкое тесто.

5. Завернуть тесто в пленку и положить в холодильник на 30 минут.

6. Раскатать тесто толщиной 0,5 см.

7. Вырезать фигурки животных, яиц, зайчиков – все, что подходит к Пасхе.

8. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 8-10 минут, пока края слегка не подрумянятся. Охладить полностью.

9. Растопить белый шоколад или сделать сахарную глазурь.

10. Разделить на части и покрасить в разные цвета. Окунуть печенье или нанести глазурь ложкой.

11. Посыпать пасхальной посыпкой, пока глазурь не застыла.

12. Оставить для застывания.

13. Положить печенье на пергамент, чтобы глазурь полностью застыла (можно ускорить в холодильнике).

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