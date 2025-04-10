Дети будут в восторге: рецепт оригинального Пасхального печенья в глазури

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Дети будут в восторге: рецепт оригинального Пасхального печенья в глазури

Детям на Пасху можно приготовить оригинальное праздничное печенье. Удачной идеей будет приобщить к процессу малышей, потому что их точно заинтересует вырезание разных фигурок. Украсить изделия можно по своему усмотрению.

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Идея приготовления милого Пасхального печенья для детей опубликована на странице sweetcraft.ua в Instagram. Фигурки можно вырезать с помощью разных формочек или просто ножом.

Дети будут в восторге: рецепт оригинального Пасхального печенья в глазури

Ингредиенты для теста:

  • сливочное масло (мягкое) – 170 г
  • сахарная пудра – 100 г
  • яйца – 1 шт.
  • ванильный экстракт – 1 ч.л.
  • миндальный экстракт (по желанию) – 1/2 ч.л.
  • мука – 280 г
  • разрыхлитель – 1/2 ч.л.
  • соль – щепотка

Ингредиенты для глазури:

  • белый шоколад или сахарная глазурь – 200 г
  • пищевые красители (розовый, желтый, голубой – пасхальные оттенки)
  • пасхальная посыпка (шарики, зайчики, цветочки и т.п.)

Способ приготовления:

Дети будут в восторге: рецепт оригинального Пасхального печенья в глазури

1. Для теста взбить масло с сахарной пудрой до кремовой смеси.

2. Добавить яйцо, ваниль (и миндальный экстракт, если вы используете).

3. Затем добавить муку, разрыхлитель и соль.

Дети будут в восторге: рецепт оригинального Пасхального печенья в глазури

4. Замесить мягкое, но не липкое тесто.

5. Завернуть тесто в пленку и положить в холодильник на 30 минут.

6. Раскатать тесто толщиной 0,5 см.

Дети будут в восторге: рецепт оригинального Пасхального печенья в глазури

7. Вырезать фигурки животных, яиц, зайчиков – все, что подходит к Пасхе.

8. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 8-10 минут, пока края слегка не подрумянятся. Охладить полностью.

9. Растопить белый шоколад или сделать сахарную глазурь.

10. Разделить на части и покрасить в разные цвета. Окунуть печенье или нанести глазурь ложкой.

Дети будут в восторге: рецепт оригинального Пасхального печенья в глазури

11. Посыпать пасхальной посыпкой, пока глазурь не застыла.

12. Оставить для застывания.

13. Положить печенье на пергамент, чтобы глазурь полностью застыла (можно ускорить в холодильнике).

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