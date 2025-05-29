Дети точно оценят: рецепт летнего клубничного десерта без выпекания

Сезон клубники в разгаре. Такую ягоду можно использовать для приготовления легкого желейного десерта, который даже не придется выпекать. Дети точно оценят такое лакомство.

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Идея приготовления элементарного клубничного десерта без выпекания для детей опубликована на странице фудблогера Ирины с ником recipes ira в Instagram. Для основы используйте йогурт, сметану или ряженку.

Ингредиенты для сливочного слоя:

желатин – 25 г

холодная вода – 70 мл.

ряженка, йогурт или сметана – 600 мл.

сахар – 90 г

Ингредиенты для клубничного слоя:

желатин – 25 г

холодная вода – 70 мл.

клубника – 600 г

сахар – 30 г

клубничный сироп – 60 г

Способ приготовления:

1. Для обоих слоев сначала желатин залить холодной водой, хорошо соединить и отставить на 15 минут набухать.

2. В это время взбить ряженку, йогурт или сметану с сахаром блендером, чтобы растворился, а затем добавить хорошо разогретый желатин (в микроволновой или на водяной бане).

3. Вводить в массу тонкой струйкой, постоянно смешивая.

4. Для клубничного слоя очищенную клубнику взбить с сахаром блендером, процедить от косточек и поставить чтобы кипело 3 минуты.

5. Когда остынет, добавить сироп; соединить еще раз и так же тонкой струйкой ввести желатин.

6. Каждый слой вылить в любую форму и поставить в холодильник на 30-40 минут до застывания.

7. При необходимости готовый желатин можно подогреть и хорошо перемешать, но не до горячей консистенции.

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