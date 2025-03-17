Детская паска на Пасху без сахара: как приготовить вкусную выпечку
Вкусныйкулич на праздничный стол можно приготовить специально для детей. Малыши точно оценят рыхлое, сладкое тесто, а также воздушную глазурь. К тому же в составе только натуральные и безопасные ингредиенты.
Идея приготовления праздничного пасхи для детей опубликована на странице нутрициолога Алены Сасадеуш (prukorm.tarilochku) в Instagram. Украсить можно по собственному вкусу.
Ингредиенты для теста:
- изюм – 50 г
- яйца – 3 шт.
- мягкий творог – 100 г (например филадельфия)
- мука – 100 г (50 г пшеничной, 50 г кокосовой)
- разрыхлитель – 0,5 ч.л.
- растительное масло или масло гхи – 2 ст.л.
Ингредиенты для глазури:
- крем-творог – 1 ст.л.
- сметана – 2 ст.л.
- курага и миндальные хлопья для украшения
Способ приготовления:
1. Изюм залить кипятком на 15 минут.
2. К мягкому сыру добавить 3 желтка, изюм и масло, перемешать.
3. Добавить просеянную муку и разрыхлитель, перемешать ложкой.
4. Белки взбить до пены (посуда должна быть сухая и без желтка совсем, чтобы хорошо сбилось, можно добавить щепотку соли после года).
5. Белок осторожно перемешать с тестом.
6. Форму (лучше силиконовую) смазать маслом и присыпать мукой (это не обязательно).
7. Выложить тесто и слегка утрамбовать.
8. Выпекать при температуре 180 градусов примерно 40 минут, проверить спичкой. Дать остыть.
9. Для глазури смешать крем творог со сметаной и намазать на кулич, украсить
10. Аллергены: яйца, творог, мука обыкновенная и кокосовая, масло сметана, курага (если не обдать кипятком).
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: