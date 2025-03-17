Детская паска на Пасху без сахара: как приготовить вкусную выпечку

Вкусныйкулич на праздничный стол можно приготовить специально для детей. Малыши точно оценят рыхлое, сладкое тесто, а также воздушную глазурь. К тому же в составе только натуральные и безопасные ингредиенты.

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Идея приготовления праздничного пасхи для детей опубликована на странице нутрициолога Алены Сасадеуш (prukorm.tarilochku) в Instagram. Украсить можно по собственному вкусу.

Ингредиенты для теста:

изюм – 50 г

яйца – 3 шт.

мягкий творог – 100 г (например филадельфия)

мука – 100 г (50 г пшеничной, 50 г кокосовой)

разрыхлитель – 0,5 ч.л.

растительное масло или масло гхи – 2 ст.л.

Ингредиенты для глазури:

крем-творог – 1 ст.л.

сметана – 2 ст.л.

курага и миндальные хлопья для украшения

Способ приготовления:

1. Изюм залить кипятком на 15 минут.

2. К мягкому сыру добавить 3 желтка, изюм и масло, перемешать.

3. Добавить просеянную муку и разрыхлитель, перемешать ложкой.

4. Белки взбить до пены (посуда должна быть сухая и без желтка совсем, чтобы хорошо сбилось, можно добавить щепотку соли после года).

5. Белок осторожно перемешать с тестом.

6. Форму (лучше силиконовую) смазать маслом и присыпать мукой (это не обязательно).

7. Выложить тесто и слегка утрамбовать.

8. Выпекать при температуре 180 градусов примерно 40 минут, проверить спичкой. Дать остыть.

9. Для глазури смешать крем творог со сметаной и намазать на кулич, украсить

10. Аллергены: яйца, творог, мука обыкновенная и кокосовая, масло сметана, курага (если не обдать кипятком).

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