Детский оливье без майонеза и колбасы: какой полезный салат приготовить на Новый год
Оливье – любимый праздничный салат, но в классическом рецепте есть ингредиенты, которые не всегда подходят для детей. Заменяя колбасу на куриное мясо, майонез на сметану или йогурт, а соленые огурцы на свежие можно создать более полезную и нежную версию этого блюда. Такой салат сохраняет праздничную атмосферу и понравится маленьким гурманам.
Редакция OBOZ.UA делится рецептом вкусного салата оливье. К тому же это прекрасная возможность вовлечь детей в процесс приготовления.
Ингредиенты (на 4 порции):
- картофель – 200 г
- морковь – 100 г
- свежий огурец – 150 г
- яйца куриные – 2 шт.
- куриная грудка – 120 г
- замороженный или консервированный зеленый горошек – 50 г
- сметана (или йогурт) – 3 ст. л.
- лимонный сок – 1/2 ч. л.
- соль – по вкусу
- зеленый лук – 10 г
Способ приготовления:
1. Отварите картофель, морковь и яйца до готовности.
2. Охладите и очистите от кожуры и скорлупы.
3. Нарежьте овощи и яйца кубиками.
4. Вымойте куриную грудку, отварите в подсоленной воде до готовности.
5. Охладите и нарежьте мелкие кубики.
6. В большой миске смешайте нарезанные овощи, яйца, куриное мясо и зеленый горошек.
7. Добавьте сметану, лимонный сок, щепотку соли и перемешайте. Для аромата добавьте мелко нарезанный зеленый лук.
8. Выложите салат в красивую сервировочную миску или порционные стаканчики. Подавать сразу после приготовления.
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