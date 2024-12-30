Детский оливье без майонеза и колбасы: какой полезный салат приготовить на Новый год

Оливье – любимый праздничный салат, но в классическом рецепте есть ингредиенты, которые не всегда подходят для детей. Заменяя колбасу на куриное мясо, майонез на сметану или йогурт, а соленые огурцы на свежие можно создать более полезную и нежную версию этого блюда. Такой салат сохраняет праздничную атмосферу и понравится маленьким гурманам.

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Редакция OBOZ.UA делится рецептом вкусного салата оливье. К тому же это прекрасная возможность вовлечь детей в процесс приготовления.

Ингредиенты (на 4 порции):

картофель – 200 г

морковь – 100 г

свежий огурец – 150 г

яйца куриные – 2 шт.

куриная грудка – 120 г

замороженный или консервированный зеленый горошек – 50 г

сметана (или йогурт) – 3 ст. л.

лимонный сок – 1/2 ч. л.

соль – по вкусу

зеленый лук – 10 г

Способ приготовления:

1. Отварите картофель, морковь и яйца до готовности.

2. Охладите и очистите от кожуры и скорлупы.

3. Нарежьте овощи и яйца кубиками.

4. Вымойте куриную грудку, отварите в подсоленной воде до готовности.

5. Охладите и нарежьте мелкие кубики.

6. В большой миске смешайте нарезанные овощи, яйца, куриное мясо и зеленый горошек.

7. Добавьте сметану, лимонный сок, щепотку соли и перемешайте. Для аромата добавьте мелко нарезанный зеленый лук.

8. Выложите салат в красивую сервировочную миску или порционные стаканчики. Подавать сразу после приготовления.

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