Детям точно понравится: как приготовить полезный и вкусный суп с красной чечевицей

Суп с красной чечевицей – идеальное блюдо для детского меню. Она достаточно питательна, совсем нежирна. Малыш точно не откажется от такого обеда и не будет голодным.

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Идея приготовления питательного супа с чечевицей для детей опубликована на странице нутрициолога Анны Васковнюк (prikorm kids menu) в Instagram. Мясо подойдет любое, но дети обычно больше всего любят именно курицу.

Ингредиенты:

картофель

морковь

лук

мясо (любое)

чечевица

зелень

специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Картофель нарезать на кубики.

2. Лук порезать на маленькие кубики.

3. Морковь натереть.

4. Мясо нарезать на удобные кусочки.

5. Чечевицу промыть.

6. Все продукты сложить в кастрюлю с водой.

7. Готовить 25-30 минут в конце добавить зелень и специи.

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