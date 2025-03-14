Детям точно понравится: как приготовить полезный и вкусный суп с красной чечевицей

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Детям точно понравится: как приготовить полезный и вкусный суп с красной чечевицей

Суп с красной чечевицей – идеальное блюдо для детского меню. Она достаточно питательна, совсем нежирна. Малыш точно не откажется от такого обеда и не будет голодным.

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Идея приготовления питательного супа с чечевицей для детей опубликована на странице нутрициолога Анны Васковнюк (prikorm kids menu) в Instagram. Мясо подойдет любое, но дети обычно больше всего любят именно курицу.

Детям точно понравится: как приготовить полезный и вкусный суп с красной чечевицей

Ингредиенты:

  • картофель
  • морковь
  • лук
  • мясо (любое)
  • чечевица
  • зелень
  • специи – по вкусу

Способ приготовления:

Детям точно понравится: как приготовить полезный и вкусный суп с красной чечевицей

1. Картофель нарезать на кубики.

2. Лук порезать на маленькие кубики.

Детям точно понравится: как приготовить полезный и вкусный суп с красной чечевицей

3. Морковь натереть.

Детям точно понравится: как приготовить полезный и вкусный суп с красной чечевицей

4. Мясо нарезать на удобные кусочки.

Детям точно понравится: как приготовить полезный и вкусный суп с красной чечевицей

5. Чечевицу промыть.

6. Все продукты сложить в кастрюлю с водой.

Детям точно понравится: как приготовить полезный и вкусный суп с красной чечевицей

7. Готовить 25-30 минут в конце добавить зелень и специи.

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