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Детям точно понравится: как приготовить полезный и вкусный суп с красной чечевицей
Суп с красной чечевицей – идеальное блюдо для детского меню. Она достаточно питательна, совсем нежирна. Малыш точно не откажется от такого обеда и не будет голодным.
Идея приготовления питательного супа с чечевицей для детей опубликована на странице нутрициолога Анны Васковнюк (prikorm kids menu) в Instagram. Мясо подойдет любое, но дети обычно больше всего любят именно курицу.
Ингредиенты:
- картофель
- морковь
- лук
- мясо (любое)
- чечевица
- зелень
- специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Картофель нарезать на кубики.
2. Лук порезать на маленькие кубики.
3. Морковь натереть.
4. Мясо нарезать на удобные кусочки.
5. Чечевицу промыть.
6. Все продукты сложить в кастрюлю с водой.
7. Готовить 25-30 минут в конце добавить зелень и специи.
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