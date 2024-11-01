Домашнее печенье "Орешки": как приготовить вкусность для детей
Печенье "Орешки" – это культовый десерт, который обожают все дети. Поэтому если вы ищете чем вкусненьким порадовать своих малышей на выходных – это именно тот вариант. Изделия отлично сочетаются с чаем, молоком или какао.
Идея приготовления домашнего печенья "Орешки" для детей опубликована на странице фудблогерки с ником tallykoroleva в Instagram. Такой десерт можно сделать даже на праздничный стол вместо торта.
Ингредиенты для теста:
- масло комнатной температуры – 170 г
- яйца – 2 шт.
- сахар – 200 г
- соль – щепотка
- сметана – 150 г
- сода – 0,5 ч.л.
- мука – 550-600 г
- ванильный сахар
Ингредиенты для крема:
- сливочное масло комнатной температуры – 250 г
- вареное сгущенку
- ликер бейлис – по желанию несколько столовых ложек
- измельченные орехи – горсть
Способ приготовления:
1. В чашу блендера положить сливочное масло комнатной температуры.
2. Взбить масло в пену. Добавить сахар, а затем яйца.
3. Продолжая взбивать, добавляем сметану, ваниль.
4. Муку просеять вместе с содой и добавить в массу в миксер. Замесить тесто.
5. Для крема масло комнатной температуры взбить в пену, добавить вареную сгущенку. Продолжая взбивать, добавить ликер.
6. В самом конце добавить нужные орехи, это по желанию.
7. Начинить половинки орешков кремом и соединить.
8. Перед подачей посыпать сахарной пудрой.
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