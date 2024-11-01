Домашнее печенье 'Орешки': как приготовить вкусность для детей

Печенье "Орешки" – это культовый десерт, который обожают все дети. Поэтому если вы ищете чем вкусненьким порадовать своих малышей на выходных – это именно тот вариант. Изделия отлично сочетаются с чаем, молоком или какао.

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Идея приготовления домашнего печенья "Орешки" для детей опубликована на странице фудблогерки с ником tallykoroleva в Instagram. Такой десерт можно сделать даже на праздничный стол вместо торта.

Ингредиенты для теста:

масло комнатной температуры – 170 г

яйца – 2 шт.

сахар – 200 г

соль – щепотка

сметана – 150 г

сода – 0,5 ч.л.

мука – 550-600 г

ванильный сахар

Ингредиенты для крема:

сливочное масло комнатной температуры – 250 г

вареное сгущенку

ликер бейлис – по желанию несколько столовых ложек

измельченные орехи – горсть

Способ приготовления:

1. В чашу блендера положить сливочное масло комнатной температуры.

2. Взбить масло в пену. Добавить сахар, а затем яйца.

3. Продолжая взбивать, добавляем сметану, ваниль.

4. Муку просеять вместе с содой и добавить в массу в миксер. Замесить тесто.

5. Для крема масло комнатной температуры взбить в пену, добавить вареную сгущенку. Продолжая взбивать, добавить ликер.

6. В самом конце добавить нужные орехи, это по желанию.

7. Начинить половинки орешков кремом и соединить.

8. Перед подачей посыпать сахарной пудрой.

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