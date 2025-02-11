Домашние бельгийские вафли, которые точно понравятся детям: справится каждая мама

Бельгийские вафли могут стать отличным вариантом сытного завтрака или перекуса для ребенка. Изделия вкусно подать с любимым джемом, сгущенкой или орехами. Главное – правильно приготовить удачное тесто.

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Идея приготовления хрустящих сладких вафель для детей опубликована на странице фудблогера Юлии с ником cook julija simonchuk в Instagram. Можно пожарить в специальной вафельнице или прямо на сковороде.

Ингредиенты:

мука – 160 г

яйца – 3 шт.

масло – 80 г

сахар – 80 г

сыр кисломолочный – 200 г

молоко – 80 г

разрыхлитель – 6 г

ванильный сахар – 10 г

соль – щепотка

Способ приготовления:

1. К яйцам добавить соль, сахар, ванильный сахар, немного взбить.

2. Добавить растопленное (не горячее) масло, перетертый до однородности творог с молоком.

3. Все перемешать.

4. Добавить просеянную муку с разрыхлителем и перемешать.

5. Выпекать в вафельнице до зарумянивания.

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