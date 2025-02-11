Домашние бельгийские вафли, которые точно понравятся детям: справится каждая мама
Бельгийские вафли могут стать отличным вариантом сытного завтрака или перекуса для ребенка. Изделия вкусно подать с любимым джемом, сгущенкой или орехами. Главное – правильно приготовить удачное тесто.
Идея приготовления хрустящих сладких вафель для детей опубликована на странице фудблогера Юлии с ником cook julija simonchuk в Instagram. Можно пожарить в специальной вафельнице или прямо на сковороде.
Ингредиенты:
- мука – 160 г
- яйца – 3 шт.
- масло – 80 г
- сахар – 80 г
- сыр кисломолочный – 200 г
- молоко – 80 г
- разрыхлитель – 6 г
- ванильный сахар – 10 г
- соль – щепотка
Способ приготовления:
1. К яйцам добавить соль, сахар, ванильный сахар, немного взбить.
2. Добавить растопленное (не горячее) масло, перетертый до однородности творог с молоком.
3. Все перемешать.
4. Добавить просеянную муку с разрыхлителем и перемешать.
5. Выпекать в вафельнице до зарумянивания.
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