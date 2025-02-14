Домашние конфеты, которые будут вкуснее магазинных: как приготовить полезную вкусность детям

Детям часто хочется сладкого, но магазинные конфеты содержат много сахара, искусственных добавок и консервантов. Домашние сладости можно приготовить из натуральных ингредиентов, сделав их полезными и вкусными. Эти конфеты из йогурта, ягодного джема и шоколада обладают нежной текстурой и приятным натуральным вкусом. Они не только полезные, но и простые в приготовлении – без выпечки и сложных процессов.

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Идеей приготовления домашних полезных конфет для детей опубликована на странице eatinghealthyfeed в Instagram. Попытайтесь сделать этот вкус дома, и он точно понравится вашим детям.

Ингредиенты:

густой греческий йогурт – 1/2 стакана

мед – 1 ст.л.

ванильный экстракт – 1 ч. л.

ягодный джем из чиа (рецепт ниже)

черный или молочный шоколад (растопленный)

Способ приготовления:

1. Смешать греческий йогурт, мед и ванильный экстракт до однородной массы.

2. Выложить смесь в силиконовые формочки и поместить в морозильную камеру до полузамерзшего состояния.

3. Добавить сверху слой ягодного джема, а затем покрыть растопленным шоколадом.

4. Снова отправить в морозильную камеру и оставить до полного застывания.

5. Перед подачей оставить конфеты на несколько минут при комнатной температуре, чтобы они стали мягкими.

Ингредиенты для ягодного чиа с чиа:

свежие или замороженные ягоды (малина, клубника, черника) – 2 стакана.

осенняя чиа – 2 ст. л.

лимонный сок – 1 ч. л.

мед – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Ягоды нагруть на слабом огне, пока они не начнут выделять сок.

2. Добавить семена чиа, лимонный сок и мед, хорошо перемешать.

3. Варить еще 2–3 минуты, затем снять с огня и оставить на 10 минут для загустения.

4. Джем готов – его можно использовать для конфет или просто намазать на тосты.

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