Домашние конфеты, которые будут вкуснее магазинных: как приготовить полезную вкусность детям
Детям часто хочется сладкого, но магазинные конфеты содержат много сахара, искусственных добавок и консервантов. Домашние сладости можно приготовить из натуральных ингредиентов, сделав их полезными и вкусными. Эти конфеты из йогурта, ягодного джема и шоколада обладают нежной текстурой и приятным натуральным вкусом. Они не только полезные, но и простые в приготовлении – без выпечки и сложных процессов.
Идеей приготовления домашних полезных конфет для детей опубликована на странице eatinghealthyfeed в Instagram. Попытайтесь сделать этот вкус дома, и он точно понравится вашим детям.
Ингредиенты:
- густой греческий йогурт – 1/2 стакана
- мед – 1 ст.л.
- ванильный экстракт – 1 ч. л.
- ягодный джем из чиа (рецепт ниже)
- черный или молочный шоколад (растопленный)
Способ приготовления:
1. Смешать греческий йогурт, мед и ванильный экстракт до однородной массы.
2. Выложить смесь в силиконовые формочки и поместить в морозильную камеру до полузамерзшего состояния.
3. Добавить сверху слой ягодного джема, а затем покрыть растопленным шоколадом.
4. Снова отправить в морозильную камеру и оставить до полного застывания.
5. Перед подачей оставить конфеты на несколько минут при комнатной температуре, чтобы они стали мягкими.
Ингредиенты для ягодного чиа с чиа:
- свежие или замороженные ягоды (малина, клубника, черника) – 2 стакана.
- осенняя чиа – 2 ст. л.
- лимонный сок – 1 ч. л.
- мед – 1 ч. л.
Способ приготовления:
1. Ягоды нагруть на слабом огне, пока они не начнут выделять сок.
2. Добавить семена чиа, лимонный сок и мед, хорошо перемешать.
3. Варить еще 2–3 минуты, затем снять с огня и оставить на 10 минут для загустения.
4. Джем готов – его можно использовать для конфет или просто намазать на тосты.
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