Домашние куриные сосиски для детей: какой овощ добавить, чтобы были сочные
Даже если на магазинных сосисках есть надпись "детские" – это совсем не значит, что они абсолютно безопасные. Значительно лучшим вариантом будет приготовить такие изделия в домашних условиях. Для этого вам понадобится диетическое куриное мясо, немного специй, а также натертая тыква для сочности.
Идея приготовления куриных сосисок с тыквой опубликована на странице нутрициолога Марии Брилковской (mariya brylkovska) в Instagram. С таким рецептом справится каждая мамочка.
Ингредиенты на 18 штук:
- куриное филе или фарш – 350 г
- тыква – 50 г
- яйцо – 2 шт.
- специи (паприка копченая, сухой чеснок,
- хмели-сунели
- вода – 50 мл.
Способ приготовления:
1. Если у вас филе – взбейте в блендере.
2. Добавьте мелко натертую сырую тыкву, яйца, специи, воду.
3. Все тщательно перемешайте.
4. Если у вас есть кондитерский мешок, то наполните его. Если нет, можно использовать ложку и наровнять формы для сосисок.
5. Готовить в разогретой духовке при температуре 180 градусов 25-30 минут.
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