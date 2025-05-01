Домашние куриные сосиски для детей: какой овощ добавить, чтобы были сочные

Даже если на магазинных сосисках есть надпись "детские" – это совсем не значит, что они абсолютно безопасные. Значительно лучшим вариантом будет приготовить такие изделия в домашних условиях. Для этого вам понадобится диетическое куриное мясо, немного специй, а также натертая тыква для сочности.

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Идея приготовления куриных сосисок с тыквой опубликована на странице нутрициолога Марии Брилковской (mariya brylkovska) в Instagram. С таким рецептом справится каждая мамочка.

Ингредиенты на 18 штук:

куриное филе или фарш – 350 г

тыква – 50 г

яйцо – 2 шт.

специи (паприка копченая, сухой чеснок,

хмели-сунели

вода – 50 мл.

Способ приготовления:

1. Если у вас филе – взбейте в блендере.

2. Добавьте мелко натертую сырую тыкву, яйца, специи, воду.

3. Все тщательно перемешайте.

4. Если у вас есть кондитерский мешок, то наполните его. Если нет, можно использовать ложку и наровнять формы для сосисок.

5. Готовить в разогретой духовке при температуре 180 градусов 25-30 минут.

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