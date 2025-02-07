Домашние мармеладки для детей из трех ингредиентов: готовятся элементарно и значительно полезнее магазинных

Детские мармеладки можно легко приготовить на дому без лишних добавок, красителей и консервантов. Они состоят из трех натуральных ингредиентов, а готовятся за несколько минут. Такой десерт не только вкусный, но и безопасный для малышей, ведь вы сами выбираете продукты для приготовления. К тому же, домашние мармеладки получаются нежными, не слишком упругими и прекрасно тают во рту.

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Как сделать домашние полезные мармеладки для детей рассказала фудблогер Анастасия с ником настиагара в TikTok. Готовить их можно из фруктового пюре или натурального сока – выбирайте любимые вкусы вашего ребенка.

Ингредиенты (вариант с фруктовым пюре):

фруктовое пюре (например, детское в пауче) – 90

гагар-агар – 0,5 ч. л.

вода – 1–2 ч. л.

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты смешать в миске и оставить на 5–10 минут, чтобы агар-агар разбух.

2. Поставить смесь на медленный огонь и довести до первых пузырьков, постоянно помешивая.

3. Не кипятить. Снять с плиты и разлить по силиконовым формочкам (удобно использовать кондитерский шприц или ложку).

4. Поставить в холодильник на 10–15 минут до полного застывания.

5. Готовые мармеладки легко вынимаются из формочек и готовы к употреблению.

Ингредиенты (вариант с апельсиновым соком):

апельсины – 2 шт.

агар-агар – 0,5 ч. л.

Способ приготовления:

1. Выжать сок из апельсинов и процедить через сито, чтобы избавиться от мякоти.

2. Добавить агар-агар, хорошо перемешать и оставить на 5–10 минут.

3. Поставить на средний огонь и довести до первых пузырьков, постоянно помешивая.

4. Снять с плиты и разлить в формочки.

5. Поставить в холодильник на 10–15 минут до застывания.

Полезные советы:

1. Агар-агар можно заменить желатином, но его нужно брать втрое больше.

2. Мармеладки на агар-агаре получаются более нежными, а на желатине – более упругими.

3. Вместо апельсинового сока можно использовать любые другие натуральные соки, ягодное пюре или свежие фрукты, измельченные блендером.

4. Для старших детей или взрослых можно добавить немного меда или сахара для сладости.

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