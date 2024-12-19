Домашние желейки для малышей всего лишь из нескольких ингредиентов: как приготовить

Желейные конфеты – это любимый десерт многих детей. Но покупать такие сладости в магазине – это не всегда удачная идея. Гораздо лучше будет сделать десерт дома.

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Идея приготовления полезных домашних желейок опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником nastiagara yum silicone в Instagram. Для этого вам понадобится простое фруктовое пюре.

Для первого рецепта нам понадобятся:

любимые фруктовые пюрешки малыша (90 г пауч)

агар-агар – 0,5 ч.л.

вода – 1-2 ч.л.

Способ приготовления:

1. Тщательно перемешайте все составляющие.

2. Дать этой смеси постоять буквально 5-10 минут, а затем на медленный огонь до закипания (буквально до первых пузырьков и снять с плиты).

3. Разлить по формочкам (можно с помощью шприца).

4. Поставить на 10-15 минут в холодильник. Выходят мягкие.

5. Для второго рецепта (для немного старших деток) берем: 2 апельсинки, полчайной ложки агар-агара, выжать сок из апельсина.

6. Процедить через сито и тщательно перемешивая, добавить агар-агар.

7. Оставить на 5-10 минут.

Несколько важных нюансов:

1. Вместо агар-агара можно добавлять и желатин (его по количеству нужно больше). Но из агар-агара получаются мягче – как мармеладки, а с желатином – как желейки. Делать их можно из разных ингредиентов: соки, свежие фрукты и ягоды (через блендер), для старших детей/взрослых можно добавлять сахар.

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