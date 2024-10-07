Домашний мармелад из безопасных продуктов: как приготовить полезный перекус для ребенка
Каждый ребенок точно не откажется от разноцветных мармеладных конфет. Но если покупать такой десерт в магазине, это однозначно не будет полезно из-за большого содержания красителей и консервантов. Поэтому гораздо лучшим вариантом будет сделать безопасные конфеты в домашних условиях.
Идея приготовления домашнего мармелада для детей из безопасных продуктов опубликована на странице фудблогера Ирины с ником recipes ira в Instagram. Для того, чтобы изделия застыли, лучше всего будет использовать агар-агар.
Ингредиенты:
- сок или фруктовое пюре – 200 мл.
- агар-агар – 2 ч.л. с горкой
Или можно использовать следующие ингредиенты на 200 миллилитров сока или пюре:
- желатин – 1,5 ч.л.
- ложка меда или сахара
- сахар (дополнительно) или крахмал для посыпки
Способ приготовления:
1. На самом деле здесь можно много экспериментировать – любой сок, фруктовое пюре (можно купить готовое детское).
2. Для детей будет полезнее взять агар-агар, его нужно перемешать и поставить на маленький огонь.
3. Кипятить минимум 3-5 минут на маленьком огне, помешивая.
4. Следует обязательно почитать инструкцию, потому что каждый изготовитель индивидуально прописывает свое время и способ приготовления. Если вы использовали желатин – его кипятить нельзя.
5. Вылить в любые формочки (можно просто ложкой) и поставить в холодильник на застывание.
6. Застывает довольно быстро, в конце по желанию можно посыпать сахаром или кукурузным крахмалом.
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