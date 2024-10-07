Домашний мармелад из безопасных продуктов: как приготовить полезный перекус для ребенка

Каждый ребенок точно не откажется от разноцветных мармеладных конфет. Но если покупать такой десерт в магазине, это однозначно не будет полезно из-за большого содержания красителей и консервантов. Поэтому гораздо лучшим вариантом будет сделать безопасные конфеты в домашних условиях.

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Идея приготовления домашнего мармелада для детей из безопасных продуктов опубликована на странице фудблогера Ирины с ником recipes ira в Instagram. Для того, чтобы изделия застыли, лучше всего будет использовать агар-агар.

Ингредиенты:

сок или фруктовое пюре – 200 мл.

агар-агар – 2 ч.л. с горкой

Или можно использовать следующие ингредиенты на 200 миллилитров сока или пюре:

желатин – 1,5 ч.л.

ложка меда или сахара

сахар (дополнительно) или крахмал для посыпки

Способ приготовления:

1. На самом деле здесь можно много экспериментировать – любой сок, фруктовое пюре (можно купить готовое детское).

2. Для детей будет полезнее взять агар-агар, его нужно перемешать и поставить на маленький огонь.

3. Кипятить минимум 3-5 минут на маленьком огне, помешивая.

4. Следует обязательно почитать инструкцию, потому что каждый изготовитель индивидуально прописывает свое время и способ приготовления. Если вы использовали желатин – его кипятить нельзя.

5. Вылить в любые формочки (можно просто ложкой) и поставить в холодильник на застывание.

6. Застывает довольно быстро, в конце по желанию можно посыпать сахаром или кукурузным крахмалом.

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