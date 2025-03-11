Домашний полезный "Сникерс": чем удивить ребенка
"Сникерс" – популярный батончик, который любят все дети. Но вместо того чтобы покупать такой десерт в магазинах. можно приготовить его в домашних условиях. Вам понадобится всего несколько обычных ингредиентов.
Идея приготовления домашнего полезного "Сникерса" опубликована на странице фудблогера с ником akktapastry в Instagram. Технология очень простая.
Ингредиенты:
- финики – 140 г
- молоко – 35 г
- жареный соленый арахис – 30 г
- соль – щепотка
Ингредиенты для арахисового слоя:
- арахисовая паста – 120 г
- подсластитель – 2 ст.л. (например мед)
- растопленное кокосовое масло
- овсяная мука – 60 г
- ванильный экстракт
Ингредиенты для шокладного слоя:
- черный шоколад – 120 г (темный без сахара)
Способ приготовления:
1. Финики залить кипятком на 5 минут, измельчить с молоком до кремового состояния (при необходимости дать немного больше молока).
2. Добавить соль и арахис, перемешать.
3. Кокосовое масло растопить с подсластителем в микроволновке или паровой бане.
4. Добавить ваниль и щепотку соли.
5. Вмешать муку, затем арахисовую пасту – должно получиться пластичное тесто.
6. Выровнять арахисовый слой в форме, выложить сверху карамель, поставить в морозилку на 20 минут.
7. Достать, порезать при необходимости, обмакнуть в растопленный шоколад и поставить в холодильник до застывания.
8. Хранить можно в холодильнике – до 7 дней в герметичном контейнере. Важно, чтобы шоколадный слой хорошо застыл и не впитывал влагу. В морозилке – до 2 месяцев. Лучше хранить в контейнере или в вакуумном пакете. Перед употреблением достать за 10-15 минут, чтобы немного подтаял и стал более мягким.
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