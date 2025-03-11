Домашний полезный 'Сникерс': чем удивить ребенка

"Сникерс" – популярный батончик, который любят все дети. Но вместо того чтобы покупать такой десерт в магазинах. можно приготовить его в домашних условиях. Вам понадобится всего несколько обычных ингредиентов.

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Идея приготовления домашнего полезного "Сникерса" опубликована на странице фудблогера с ником akktapastry в Instagram. Технология очень простая.

Ингредиенты:

финики – 140 г

молоко – 35 г

жареный соленый арахис – 30 г

соль – щепотка

Ингредиенты для арахисового слоя:

арахисовая паста – 120 г

подсластитель – 2 ст.л. (например мед)

растопленное кокосовое масло

овсяная мука – 60 г

ванильный экстракт

Ингредиенты для шокладного слоя:

черный шоколад – 120 г (темный без сахара)

Способ приготовления:

1. Финики залить кипятком на 5 минут, измельчить с молоком до кремового состояния (при необходимости дать немного больше молока).

2. Добавить соль и арахис, перемешать.

3. Кокосовое масло растопить с подсластителем в микроволновке или паровой бане.

4. Добавить ваниль и щепотку соли.

5. Вмешать муку, затем арахисовую пасту – должно получиться пластичное тесто.

6. Выровнять арахисовый слой в форме, выложить сверху карамель, поставить в морозилку на 20 минут.

7. Достать, порезать при необходимости, обмакнуть в растопленный шоколад и поставить в холодильник до застывания.

8. Хранить можно в холодильнике – до 7 дней в герметичном контейнере. Важно, чтобы шоколадный слой хорошо застыл и не впитывал влагу. В морозилке – до 2 месяцев. Лучше хранить в контейнере или в вакуумном пакете. Перед употреблением достать за 10-15 минут, чтобы немного подтаял и стал более мягким.

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