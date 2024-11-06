Домашняя вареная колбаса: идеально подойдет для бутербродов в школу

Вкусная вареная колбаса нравится всем детям. Они всегда охотно едят бутерброды с таким мясом. К тому же, такой перекус быстрый в приготовлении и сытный. Но если речь идет о магазинных вариантах, то они не всегда могут быть качественными. Лучший вариант – готовить колбасу в домашних условиях.

Видео дня

Идея приготовления домашней вареной колбасы для детей опубликована на странице фудблогера Валерии Велигуры (yummy.lera) в Instagram. Для цвета вам понадобится свекла.

Ингредиенты:

куриное филе – 500 г

голени – 3 шт.

морковь – 2 шт.

лук – 2 шт.

чеснок – 1-2 зубчика

лавровые листья – 3 шт.

перец горошком – 10 шт.

соль

свекла вареная – 1 шт.

желатин – 30 г + 100 мл. бульона

бульон (отдельно) – 300 мл.

Способ приготовления:

1. В кастрюлю положить курицу, морковь, лук, чеснок, лавровые листья, соль и перец.

2. Залить водой и довести до кипения.

3. Убавить огонь до среднего и, снимая пену, варить час.

4. Свеклу натереть на мелкой терке и с помощью марли или сита отжать сок.

5. Бульон процедить через сито.

6. Желатин залить 100 мл бульона, перемешать и оставить набухать на 15 минут.

7. С мяса убрать косточки и кожу и разделить на небольшие части.

8. Добавить свекольный сок, растопленный в микроволновке или на плите желатин, 300 мл бульона и тщательно взбить блендером.

9. В качестве формы использовать бутылку или стеклянную емкость (ее обязательно смазать растительным маслом).

10. Положить массу в форму, накрыть пленкой и убирать в холодильник на 3-5 часов, а лучше на ночь.

11. Вынуть готовую колбасу из формы.

12. Нарезать на бутерброды

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: