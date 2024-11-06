Домашняя вареная колбаса: идеально подойдет для бутербродов в школу
Вкусная вареная колбаса нравится всем детям. Они всегда охотно едят бутерброды с таким мясом. К тому же, такой перекус быстрый в приготовлении и сытный. Но если речь идет о магазинных вариантах, то они не всегда могут быть качественными. Лучший вариант – готовить колбасу в домашних условиях.
Идея приготовления домашней вареной колбасы для детей опубликована на странице фудблогера Валерии Велигуры (yummy.lera) в Instagram. Для цвета вам понадобится свекла.
Ингредиенты:
- куриное филе – 500 г
- голени – 3 шт.
- морковь – 2 шт.
- лук – 2 шт.
- чеснок – 1-2 зубчика
- лавровые листья – 3 шт.
- перец горошком – 10 шт.
- соль
- свекла вареная – 1 шт.
- желатин – 30 г + 100 мл. бульона
- бульон (отдельно) – 300 мл.
Способ приготовления:
1. В кастрюлю положить курицу, морковь, лук, чеснок, лавровые листья, соль и перец.
2. Залить водой и довести до кипения.
3. Убавить огонь до среднего и, снимая пену, варить час.
4. Свеклу натереть на мелкой терке и с помощью марли или сита отжать сок.
5. Бульон процедить через сито.
6. Желатин залить 100 мл бульона, перемешать и оставить набухать на 15 минут.
7. С мяса убрать косточки и кожу и разделить на небольшие части.
8. Добавить свекольный сок, растопленный в микроволновке или на плите желатин, 300 мл бульона и тщательно взбить блендером.
9. В качестве формы использовать бутылку или стеклянную емкость (ее обязательно смазать растительным маслом).
10. Положить массу в форму, накрыть пленкой и убирать в холодильник на 3-5 часов, а лучше на ночь.
11. Вынуть готовую колбасу из формы.
12. Нарезать на бутерброды
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