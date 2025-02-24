Элементарное печенье для детей за 15 минут: можно даже самым маленьким

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Элементарное печенье для детей за 15 минут: можно даже самым маленьким

Безопасное печенье для детей можно приготовить всего за 15 минут. Оно будет значительно лучше магазинных вариантов, потому что не содержит сахара, пшеничной муки и разнообразных усилителей вкуса. Десерт подходит даже для самых маленьких деток.

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Идея приготовления элементарного печенья для детей за 15 минут опубликована на странице фудблогера Юлии с ником ju soroka в Instagram. Обязательно сделайте удобную форму, чтобы малышам было легко взять вкусность в ладонь.

Элементарное печенье для детей за 15 минут: можно даже самым маленьким

Ингредиенты:

  • яйца – 1 шт.
  • масло – 30 г
  • пюре – 50-60 г
  • манка – 40 г или овсяная мука
  • кукурузная или рисовая мука – 60 г
  • разрыхлитель – щепотка

Способ приготовления:

Элементарное печенье для детей за 15 минут: можно даже самым маленьким

1. В миску разбить одно яйцо, размешать.

2. Добавить растопленное сливочное масло.

Элементарное печенье для детей за 15 минут: можно даже самым маленьким

3. Добавить фруктовое пюре по вкусу.

Элементарное печенье для детей за 15 минут: можно даже самым маленьким

4. Засыпать манку и кукурузную муку.

Элементарное печенье для детей за 15 минут: можно даже самым маленьким

5. Добавить совсем чуть-чуть разрыхлителю.

Элементарное печенье для детей за 15 минут: можно даже самым маленьким

6. Перемешать массу и выложить в кондитерский мешок.

Элементарное печенье для детей за 15 минут: можно даже самым маленьким

7. Отсадить печенье такой формы, чтобы оно было удобным для ребенка.

8. Поставить в духовку при температуре 180 градусов на 15 минут.

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