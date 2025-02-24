Элементарное печенье для детей за 15 минут: можно даже самым маленьким
Безопасное печенье для детей можно приготовить всего за 15 минут. Оно будет значительно лучше магазинных вариантов, потому что не содержит сахара, пшеничной муки и разнообразных усилителей вкуса. Десерт подходит даже для самых маленьких деток.
Идея приготовления элементарного печенья для детей за 15 минут опубликована на странице фудблогера Юлии с ником ju soroka в Instagram. Обязательно сделайте удобную форму, чтобы малышам было легко взять вкусность в ладонь.
Ингредиенты:
- яйца – 1 шт.
- масло – 30 г
- пюре – 50-60 г
- манка – 40 г или овсяная мука
- кукурузная или рисовая мука – 60 г
- разрыхлитель – щепотка
Способ приготовления:
1. В миску разбить одно яйцо, размешать.
2. Добавить растопленное сливочное масло.
3. Добавить фруктовое пюре по вкусу.
4. Засыпать манку и кукурузную муку.
5. Добавить совсем чуть-чуть разрыхлителю.
6. Перемешать массу и выложить в кондитерский мешок.
7. Отсадить печенье такой формы, чтобы оно было удобным для ребенка.
8. Поставить в духовку при температуре 180 градусов на 15 минут.
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