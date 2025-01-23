Элементарные сырные бублики ребенку на перекус: сможет приготовить даже занятая мама

Сырные бублики – очень вкусная и ароматная выпечка, которая точно понравится вашим деткам. Вы значительно сэкономите время на приготовлении такого блюда и, при этом, малыши не будут голодные. Для занятых родителей именно то, что нужно.

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Идея приготовления сырных бубликов ребенку на перекус опубликована на странице фудблогера Виктории с ником vika healthcoach в Instagram. Можно подать с любимым соусом.

Ингредиенты:

кисломолочный творог – 200 г

твердый сыр – 100 г

яйца – 1 шт.

мука – 60-75 г (4-5 ст.л.)

соль, перец – по вкусу

желток для смазки

кунжут – 3 ч.л.

Способ приготовления:

1. Смешать яйцо, кисломолочный творог, натертый крупно творог, соль, перчик, муку и 2 ч ложки кунжута.

2. Тесто раскатайте в пласт толщиной 1 см.

3. Сформировать бублики.

4. Выложить их на противень.

5. Выложить их на противень, застеленный пергаментом.

6. Смазать желтком и посыпать кунжутом.

7. Выпекать 20-25 минут при температуре 180 радусов.

8. Подавать в горячем или холодном виде.

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