Элементарные творожные кексы без перетирания сыра: рецепт для самых маленьких

Кисломлочный творог ребенку можно предложить в виде пышных кексов. Такая выпечка отлично сочетается с чаем, какао или молоком. К тому же, блюдо получится достаточно полезным.

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Идея приготовления сырных кексов для детей опубликована на странице фудблогера Виктории с ником kelbas v в Instagram. Внутрь можно добавить любимые ягоды.

Ингредиенты:

яйца – 3 шт.

сахар – 150 г (можно и без)

ванильгый сахар – 10 г или 1 ч.л. ванильного экстракта

растопленное сливочное масло – 100 г

кисломолочный творог – 300 г

мука – 200 г

разрыхлитель – 10 г

ягоды – 100-150 г ягод/сухофруктов/цукатов

Способ приготовления:

1. Совместить все ингредиенты в указанной последовательности.

2. Формочки смазать растительным маслом или одну сплошную.

3. Разложить тесто.

4. Разогреть духовку до 180 градусов.

5. Поставить выпекать кексы на 25 минут (35 для сплошной формы).

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