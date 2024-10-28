Элементарные творожные кексы без перетирания сыра: рецепт для самых маленьких

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Элементарные творожные кексы без перетирания сыра: рецепт для самых маленьких

Кисломлочный творог ребенку можно предложить в виде пышных кексов. Такая выпечка отлично сочетается с чаем, какао или молоком. К тому же, блюдо получится достаточно полезным.

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Идея приготовления сырных кексов для детей опубликована на странице фудблогера Виктории с ником kelbas v в Instagram. Внутрь можно добавить любимые ягоды.

Элементарные творожные кексы без перетирания сыра: рецепт для самых маленьких

Ингредиенты:

  • яйца – 3 шт.
  • сахар – 150 г (можно и без)
  • ванильгый сахар – 10 г или 1 ч.л. ванильного экстракта
  • растопленное сливочное масло – 100 г
  • кисломолочный творог – 300 г
  • мука – 200 г
  • разрыхлитель – 10 г
  • ягоды – 100-150 г ягод/сухофруктов/цукатов

Способ приготовления:

Элементарные творожные кексы без перетирания сыра: рецепт для самых маленьких

1. Совместить все ингредиенты в указанной последовательности.

Элементарные творожные кексы без перетирания сыра: рецепт для самых маленьких

2. Формочки смазать растительным маслом или одну сплошную.

Элементарные творожные кексы без перетирания сыра: рецепт для самых маленьких

3. Разложить тесто.

Элементарные творожные кексы без перетирания сыра: рецепт для самых маленьких

4. Разогреть духовку до 180 градусов.

Элементарные творожные кексы без перетирания сыра: рецепт для самых маленьких

5. Поставить выпекать кексы на 25 минут (35 для сплошной формы).

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