Хрустящие банановые вафли для детей: понадобится всего 5 ингредиентов

Домашние вафли – отличный вариант для детского завтрака или полезного перекуса. Особенно, если они готовятся быстро, имеют хрустящую корочку и приятный банановый аромат. Для приготовления не понадобится ничего сложного, всего пять простых ингредиентов, которые всегда есть под рукой.

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Идея приготовления хрустящих банановых вафель опубликована на странице нутрициолога Валерии Варницкой (valeriia kids.nutrition) в Instagram. Такой рецепт обязательно станет любимым в вашей семье.

Ингредиенты:

спелый банан (размятый вилкой до пюре) – 1 шт.

яйца – 1 шт.

пшеничная мука – 100 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

сметана или греческий йогурта – 60 г (10 % жирности)

Способ приготовления:

1. В миске смешайте размятый банан с яйцом. Перемешайте до однородности.

2. Добавьте сметану или йогурт, еще раз хорошо перемешайте.

3. В отдельной емкости смешайте муку с разрыхлителем, а затем постепенно введите сухие ингредиенты к банановой массе.

4. Замесите гладкое тесто без комочков.

5. Разогрейте вафельницу и смажьте ее небольшим количеством масла.

6. Вливайте порциями тесто и выпекайте вафли до золотистой корочки (обычно 3-5 минут в зависимости от мощности прибора).

7. Подавайте теплыми, по желанию - с медом, йогуртом или свежими ягодами.

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