Хрустящие бельгийские вафли, которые точно понравятся детям: делимся простым рецептом
Бельгийские вафли – любимый десерт многих детей. Изделия очень хрустящие, ароматные, их можно есть с любым джемом или сгущенкой. Тесто точно получится у каждого.
Идея приготовления хрустящих бельнийских вафель для детей опубликована на странице фудблогера Инны Янченко (inna.v.yanchenko) в Instagram. Попытайтесь приготовить такой десерт с детьми – это очень весело.
Ингредиенты:
- сливочное масло – 125 г
- молоко – 250 г
- яйца – 3 шт.
- сахар – 130 г сахара + 1 пачка ванильного сахара
- мука – 280 г
- кукурузный крахмал – 70 г
- разрыхлитель – 11 г
- соль – щепотка
- орешки, шоколад, ягоды, мороженое
Способ приготовления:
1. Все продукты должны быть комнатной температуры.
2. Муку просеять и смешать с крахмалом и разрыхлителем.
3. Яйца взбить с сахаром и солью.
4. Добавить мягкое сливочное масло и молоко, все смешать.
5. Затем добавить муку в несколько приемов и тщательно перемешать.
6. Дать постоять тесту 20 минут и можно выпекать вафли.
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