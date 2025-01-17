Хрустящие бельгийские вафли, которые точно понравятся детям: делимся простым рецептом

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Хрустящие бельгийские вафли, которые точно понравятся детям: делимся простым рецептом

Бельгийские вафли – любимый десерт многих детей. Изделия очень хрустящие, ароматные, их можно есть с любым джемом или сгущенкой. Тесто точно получится у каждого.

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Идея приготовления хрустящих бельнийских вафель для детей опубликована на странице фудблогера Инны Янченко (inna.v.yanchenko) в Instagram. Попытайтесь приготовить такой десерт с детьми – это очень весело.

Хрустящие бельгийские вафли, которые точно понравятся детям: делимся простым рецептом

Ингредиенты:

  • сливочное масло – 125 г
  • молоко – 250 г
  • яйца – 3 шт.
  • сахар – 130 г сахара + 1 пачка ванильного сахара
  • мука – 280 г
  • кукурузный крахмал – 70 г
  • разрыхлитель – 11 г
  • соль – щепотка
  • орешки, шоколад, ягоды, мороженое

Способ приготовления:

Хрустящие бельгийские вафли, которые точно понравятся детям: делимся простым рецептом

1. Все продукты должны быть комнатной температуры.

2. Муку просеять и смешать с крахмалом и разрыхлителем.

Хрустящие бельгийские вафли, которые точно понравятся детям: делимся простым рецептом

3. Яйца взбить с сахаром и солью.

4. Добавить мягкое сливочное масло и молоко, все смешать.

Хрустящие бельгийские вафли, которые точно понравятся детям: делимся простым рецептом

5. Затем добавить муку в несколько приемов и тщательно перемешать.

Хрустящие бельгийские вафли, которые точно понравятся детям: делимся простым рецептом

6. Дать постоять тесту 20 минут и можно выпекать вафли.

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