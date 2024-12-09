Идеальный рецепт орешков со сгущенкой: как приготовить ребенку вкусную выпечку

Домашние орешки со сгущенкой – это десерт, который переносит нас в мир детских воспоминаний и теплых семейных вечеров. Сегодня этот рецепт получил новую жизнь благодаря современным фудблогерам, которые делятся своими вариантами любимого лакомства.

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Идея приготовления домашних орешков со сгущенкой для детей опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником peskova kateryna в Instagram.

Ингредиенты:

сахар – 100 г

яйца – 2 шт.

сливочное масло – 200 г

мука – 350 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

уксус – 1 ч.л.

вареная сгущенка + фундук

Способ приготовления:

1. К растопленному маслу добавить сахар, яйца и уксус.

2. Все смешать.

3. Муку объединить с разрыхлителем.

4. Добавить в жидкие ингредиенты.

5. Оставить тесто отдохнуть на 2-3 часа.

6. Выложить шарики теста в горячую форму.

7. Выпекать при температуре 180 градусов 5 минут (ориентироваться на цвет).

8. Наполнить каждый орешек сгущенкой и карамелизированным фундуком.

9. Готовое тесто хранится в сухом, закрытом боксе 15 дней, а наполненные орешки 5-7 дней в зависимости от температуры хранения.

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