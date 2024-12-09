Идеальный рецепт орешков со сгущенкой: как приготовить ребенку вкусную выпечку

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Идеальный рецепт орешков со сгущенкой: как приготовить ребенку вкусную выпечку

Домашние орешки со сгущенкой – это десерт, который переносит нас в мир детских воспоминаний и теплых семейных вечеров. Сегодня этот рецепт получил новую жизнь благодаря современным фудблогерам, которые делятся своими вариантами любимого лакомства. 

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Идея приготовления домашних орешков со сгущенкой для детей опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником peskova kateryna в Instagram.

Идеальный рецепт орешков со сгущенкой: как приготовить ребенку вкусную выпечку

Ингредиенты:

  • сахар – 100 г
  • яйца – 2 шт.
  • сливочное масло – 200 г
  • мука – 350 г
  • разрыхлитель – 1 ч.л.
  • уксус – 1 ч.л.
  • вареная сгущенка + фундук

Способ приготовления:

Идеальный рецепт орешков со сгущенкой: как приготовить ребенку вкусную выпечку

1. К растопленному маслу добавить сахар, яйца и уксус.

2. Все смешать.

3. Муку объединить с разрыхлителем.

Идеальный рецепт орешков со сгущенкой: как приготовить ребенку вкусную выпечку

4. Добавить в жидкие ингредиенты.

5. Оставить тесто отдохнуть на 2-3 часа.

Идеальный рецепт орешков со сгущенкой: как приготовить ребенку вкусную выпечку

6. Выложить шарики теста в горячую форму.

Идеальный рецепт орешков со сгущенкой: как приготовить ребенку вкусную выпечку

7. Выпекать при температуре 180 градусов 5 минут (ориентироваться на цвет).

Идеальный рецепт орешков со сгущенкой: как приготовить ребенку вкусную выпечку

8. Наполнить каждый орешек сгущенкой и карамелизированным фундуком.

9. Готовое тесто хранится в сухом, закрытом боксе 15 дней, а наполненные орешки 5-7 дней в зависимости от температуры хранения.

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