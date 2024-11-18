Имбирно-медовые 'Николайчики': как приготовить вкусное печенье на День святого Николая

День святого Николая – это уютный праздник, наполненный атмосферой чуда. У каждой семьи есть особенные традиции в этот день. Можно обменяться подарками, украсить елку, а также приготовить вкусное имбирно-медовое печенье – деткам это понравится.

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Идея приготовления имбирно-медовых "Николайчиков" на День святого Николая опубликована на канале фудблогера Елены Грабчак на YouTube. Вы не только готовитесь к празднику, но и проводите хорошее время со своими детьми.

Ингредиенты для теста:

мука – 300 г

ржаная мука – 300 г

сливочного масло – 150 г

сахар – 200 г

яйца – 2 шт.

желтки – 2 шт.

жидкий мед – 150 г

сметана – 2 ст.л.

сода – 1 ч.л.

лимонный сок – 1 ч.л.

имбирь молотый – 0,5 ч.л.

корица – 1 ч.л.

мускатный орех – 1/4 ч.л.

ваниль – 1/4 ч.л.

Ингредиенты для глазури:

белки – 2 шт.

сахарная пудра – 400 г

лимонный сок – 1 ст.л.

кипяченая вода комнатной температуры

Способ приготовления:

1. Мягкое сливочное масло растереть с сахаром.

2. Добавить яйца желтки, влить сметану.

3. Хорошо сбить.

4. Добавить мед и все специи.

5. Соду потушить лимонным соком и добавить к массе, перемешать.

6. Постепенно добавляя муку, замесите тесто. Когда лопаткой будет месить тяжело, положить на стол и протянуть руками. Тесто должно получиться мягким и эластичным.

7. Разделить тесто на три части.

8. Каждую часть завернуть в пищевую пленку и положить в холодильник на 2 часа.

9. Стол присыпать мукой и раскатать охлажденное тесто толщиной 0,5 сантиметров.

10. Вырезать из теста фигурки.

11. Выложить фигурки на застеленный пергаментом противень или силиконовый коврик.

12. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 15 минут.

13. В чашу блендера влить белки, перемешать.

14. Постепенно добавить сахарную пудру и лимонный сок. Слегка взбить до однородности и воздушности.

15. Разделить готовую глазурь на столько частей, сколько нужно цветов.

16. Покрасить глазурь в разные цвета, добавив небольшое количество кипяченой воды для густоты.

17. Цветную глазурь разлить в кондитерские мешки и сделать надрезы на кончиках.

18. Украсить "Николайчики": сначала сделать контур, затем залить полностью, нарисовать узоры.

19. Есть можно после застывания.

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