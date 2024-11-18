Имбирно-медовые "Николайчики": как приготовить вкусное печенье на День святого Николая
День святого Николая – это уютный праздник, наполненный атмосферой чуда. У каждой семьи есть особенные традиции в этот день. Можно обменяться подарками, украсить елку, а также приготовить вкусное имбирно-медовое печенье – деткам это понравится.
Идея приготовления имбирно-медовых "Николайчиков" на День святого Николая опубликована на канале фудблогера Елены Грабчак на YouTube. Вы не только готовитесь к празднику, но и проводите хорошее время со своими детьми.
Ингредиенты для теста:
- мука – 300 г
- ржаная мука – 300 г
- сливочного масло – 150 г
- сахар – 200 г
- яйца – 2 шт.
- желтки – 2 шт.
- жидкий мед – 150 г
- сметана – 2 ст.л.
- сода – 1 ч.л.
- лимонный сок – 1 ч.л.
- имбирь молотый – 0,5 ч.л.
- корица – 1 ч.л.
- мускатный орех – 1/4 ч.л.
- ваниль – 1/4 ч.л.
Ингредиенты для глазури:
- белки – 2 шт.
- сахарная пудра – 400 г
- лимонный сок – 1 ст.л.
- кипяченая вода комнатной температуры
Способ приготовления:
1. Мягкое сливочное масло растереть с сахаром.
2. Добавить яйца желтки, влить сметану.
3. Хорошо сбить.
4. Добавить мед и все специи.
5. Соду потушить лимонным соком и добавить к массе, перемешать.
6. Постепенно добавляя муку, замесите тесто. Когда лопаткой будет месить тяжело, положить на стол и протянуть руками. Тесто должно получиться мягким и эластичным.
7. Разделить тесто на три части.
8. Каждую часть завернуть в пищевую пленку и положить в холодильник на 2 часа.
9. Стол присыпать мукой и раскатать охлажденное тесто толщиной 0,5 сантиметров.
10. Вырезать из теста фигурки.
11. Выложить фигурки на застеленный пергаментом противень или силиконовый коврик.
12. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 15 минут.
13. В чашу блендера влить белки, перемешать.
14. Постепенно добавить сахарную пудру и лимонный сок. Слегка взбить до однородности и воздушности.
15. Разделить готовую глазурь на столько частей, сколько нужно цветов.
16. Покрасить глазурь в разные цвета, добавив небольшое количество кипяченой воды для густоты.
17. Цветную глазурь разлить в кондитерские мешки и сделать надрезы на кончиках.
18. Украсить "Николайчики": сначала сделать контур, затем залить полностью, нарисовать узоры.
19. Есть можно после застывания.
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