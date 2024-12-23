Имбирное печенье без сахара к Рождеству: идеальная выпечка для детей

Домашнее имбирное печенье – вкус уюта и праздника. Такие сладости больше всего любят дети. И не только есть, но готовить и украшать будет очень весело.

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Идея приготовления домашнего имбирного печенья без сахара для детей опубликована на странице фудблогера Елены Сасадеуш (prukorm.tarilochku) в Instagram. Такой десерт еще и полезный, потому что в нем сахара нет.

Ингредиенты:

мука – 250 г (обычная пшеничная)

финики – 100 г

яйца – 1 шт.

масло – 130 г

разрыхлитель – 10 г

какао – 1 ст.л. (с 2 лет) или кероб или без него

имбирь – 1 ч.л.

корица – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Финики залить водой на 15 минут, чтобы стали более мягкими.

2. Масло растопить и оставить охлаждаться.

3. Просеять муку, добавить в нее имбирь, корицу и разрыхлитель и перемешать.

4. Финики очистить от косточек и взбить блендером вместе с яйцом и маслом.

5. Добавить смесь в муку и перемешать ложкой, затем замесить руками тесто.

6. Обмотать пищевой пленкой и оставить в холодильнике на 20 минут.

7. Раскатать тесто и формочками вырезать печенье.

8. Выложить его на пергамент и запекать при температуре 180 градусов 12 минут.

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