Имбирное печенье без сахара к Рождеству: идеальная выпечка для детей
Домашнее имбирное печенье – вкус уюта и праздника. Такие сладости больше всего любят дети. И не только есть, но готовить и украшать будет очень весело.
Идея приготовления домашнего имбирного печенья без сахара для детей опубликована на странице фудблогера Елены Сасадеуш (prukorm.tarilochku) в Instagram. Такой десерт еще и полезный, потому что в нем сахара нет.
Ингредиенты:
- мука – 250 г (обычная пшеничная)
- финики – 100 г
- яйца – 1 шт.
- масло – 130 г
- разрыхлитель – 10 г
- какао – 1 ст.л. (с 2 лет) или кероб или без него
- имбирь – 1 ч.л.
- корица – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Финики залить водой на 15 минут, чтобы стали более мягкими.
2. Масло растопить и оставить охлаждаться.
3. Просеять муку, добавить в нее имбирь, корицу и разрыхлитель и перемешать.
4. Финики очистить от косточек и взбить блендером вместе с яйцом и маслом.
5. Добавить смесь в муку и перемешать ложкой, затем замесить руками тесто.
6. Обмотать пищевой пленкой и оставить в холодильнике на 20 минут.
7. Раскатать тесто и формочками вырезать печенье.
8. Выложить его на пергамент и запекать при температуре 180 градусов 12 минут.
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