Интересное весеннее печенье для детей в форме цветов: как приготовить

Весна – это время ярких красок, тёплых дней и вдохновения на новые кулинарные эксперименты. Если хочется удивить детей и создать что-нибудь необычное, попробуйте приготовить домашнее печенье в форме цветов. Оно не только вкусно, но и весело в приготовлении, ведь можно привлечь малышей к процессу.

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Рецептом яркого печенья в виде цветов для детей поделилась фудблогер ma.jolie.bulle в Instagram. Такое печенье станет отличным дополнением к праздничному столу или просто приятным угощением к чаю.

Ингредиенты:

мука – 250 г

сахарная пудра – 125 г

соль – 1 щепотка

сливочное масло – 125 г

яйцо – 1 шт.

жидкий ванильный экстракт – 1 ч.л.

драже (например, цветные шоколадные конфеты для серединки цветка)

Способ приготовления:

1. В миске смешать муку, сахарную пудру и щепотку соли.

2. Добавить холодное сливочное масло, нарезанное кубиками и перетереть все руками до состояния крошки.

3. Разбить яйцо, добавить ванильный экстракт и замесить мягкое тесто.

4. Завернуть его в пищевую пленку и отправить в холодильник на 30 минут.

5. Отщепить от охлажденного теста небольшие кусочки и скатить с них шарики.

6. Разложить по пять шариков в виде лепестков на застеленный пергаментом противень.

7. В центр каждого цветка положите цветную шоколадную конфету.

8. Накрыть печенье кусочком пергамента и осторожно прижать дном стакана, чтобы соединить все лепестки вместе.

9. Разогреть духовку до 180 градусов.

10. Выпекать печенье примерно 12-15 минут, пока края не станут золотистыми.

11. После охлаждения печенье можно украсить по желанию: посыпать сахарной пудрой, полить глазурью или добавить еще яркие элементы. Вкусный весенний десерт готов!

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