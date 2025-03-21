Интересное весеннее печенье для детей в форме цветов: как приготовить
Весна – это время ярких красок, тёплых дней и вдохновения на новые кулинарные эксперименты. Если хочется удивить детей и создать что-нибудь необычное, попробуйте приготовить домашнее печенье в форме цветов. Оно не только вкусно, но и весело в приготовлении, ведь можно привлечь малышей к процессу.
Рецептом яркого печенья в виде цветов для детей поделилась фудблогер ma.jolie.bulle в Instagram. Такое печенье станет отличным дополнением к праздничному столу или просто приятным угощением к чаю.
Ингредиенты:
- мука – 250 г
- сахарная пудра – 125 г
- соль – 1 щепотка
- сливочное масло – 125 г
- яйцо – 1 шт.
- жидкий ванильный экстракт – 1 ч.л.
- драже (например, цветные шоколадные конфеты для серединки цветка)
Способ приготовления:
1. В миске смешать муку, сахарную пудру и щепотку соли.
2. Добавить холодное сливочное масло, нарезанное кубиками и перетереть все руками до состояния крошки.
3. Разбить яйцо, добавить ванильный экстракт и замесить мягкое тесто.
4. Завернуть его в пищевую пленку и отправить в холодильник на 30 минут.
5. Отщепить от охлажденного теста небольшие кусочки и скатить с них шарики.
6. Разложить по пять шариков в виде лепестков на застеленный пергаментом противень.
7. В центр каждого цветка положите цветную шоколадную конфету.
8. Накрыть печенье кусочком пергамента и осторожно прижать дном стакана, чтобы соединить все лепестки вместе.
9. Разогреть духовку до 180 градусов.
10. Выпекать печенье примерно 12-15 минут, пока края не станут золотистыми.
11. После охлаждения печенье можно украсить по желанию: посыпать сахарной пудрой, полить глазурью или добавить еще яркие элементы. Вкусный весенний десерт готов!
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