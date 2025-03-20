Из чего приготовить домашние сосиски детям: простой рецепт для мамочек
Вместо того чтобы покупать магазинные сосиски детям, значительно лучшим вариантом будет приготовить изделия в домашних условиях. Это сделать гораздо проще, чем кажется. Для этого возьмите натуральные куриные филе, молоко и яйца.
Идея приготовления полезных домашних сосисок для детей опубликована на странице нутрициолога Виты Иванков (dr.vita ivankiv) в Instagram. Можно подавать с любым гарниром.
Ингредиенты:
- куриное филе – 1 кг.
- яйца – 2 шт.
- молоко – 100 мл.
- крахмал – 1 ст.л.
- соль
- куркума для желтого цвета
Способ приготовления:
1. Мясо пропустить через мясорубку или смолоть в блендере.
2. К фаршу добавить яйцо, молоко, крахмал.
3. Всыпать соль и перец.
4. Массу хорошо перемешать и отбить, как фарш на котлеты.
5. Руками выложить горсть фарша на пищевую пленку.
6. Плотно закрутить, придавая форму колбаскам.
7. Концы завязать.
8. Положить сосиски в кипящую воду и варить 10 минут.
9. Для взрослых можно дополнительно пожарить на гриле.
10. Подавать горячей (с гарниром) и охлажденной (до бутербродов).
11. Сырые сосиски можно хранить в морозильной камере и сварить позже, но время приготовления в таком случае увеличить до 15 минут.
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