Из чего приготовить домашние сосиски детям: простой рецепт для мамочек

Вместо того чтобы покупать магазинные сосиски детям, значительно лучшим вариантом будет приготовить изделия в домашних условиях. Это сделать гораздо проще, чем кажется. Для этого возьмите натуральные куриные филе, молоко и яйца.

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Идея приготовления полезных домашних сосисок для детей опубликована на странице нутрициолога Виты Иванков (dr.vita ivankiv) в Instagram. Можно подавать с любым гарниром.

Ингредиенты:

куриное филе – 1 кг.

яйца – 2 шт.

молоко – 100 мл.

крахмал – 1 ст.л.

соль

куркума для желтого цвета

Способ приготовления:

1. Мясо пропустить через мясорубку или смолоть в блендере.

2. К фаршу добавить яйцо, молоко, крахмал.

3. Всыпать соль и перец.

4. Массу хорошо перемешать и отбить, как фарш на котлеты.

5. Руками выложить горсть фарша на пищевую пленку.

6. Плотно закрутить, придавая форму колбаскам.

7. Концы завязать.

8. Положить сосиски в кипящую воду и варить 10 минут.

9. Для взрослых можно дополнительно пожарить на гриле.

10. Подавать горячей (с гарниром) и охлажденной (до бутербродов).

11. Сырые сосиски можно хранить в морозильной камере и сварить позже, но время приготовления в таком случае увеличить до 15 минут.

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