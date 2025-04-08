Из чего приготовить полезную паску для детей: рецепт без дрожжей и сахара
Если вы ищете действительно полезный рецепткулича для детей – воспользуйтесь следующей идеей. Вам не понадобятся дрожжи, сахар, поэтому изделия не будут очень калорийными. При этом тесто получится довольно рыхлым и воздушным.
Идея приготовления полезного рыхлого кулича для детей опубликована на странице фудблогера Олеси с ником smachna dopomoha в Instagram. Используйте для теста следующие натуральные ингредиенты: чечевица, зеленая гречка, семена льна.
Ингредиенты:
- красная чечевица – 75 г
- зеленая гречка – 75 г
- льняная смесь – 1 ст.л. + 3 ст.л. воды или яйца – 1 шт.
- банан – 1 шт.
- молоко (растительное) – 100 мл или густой йогурт – 50 г
- цедра апельсина – 1 шт.
- мякоть апельсина – 1 шт.
- подсластитель – 3-4 ст.л.
- разрыхлитель – 1,5 ч.л.
- сода – 1/2 ч.л.
- куркума – 1/2 ч.л.
- корица – 1/2 ч.л.
- сухофрукты (вяленая вишня) – 30 г
Способ приготовления:
1. Гречку и чечевицу хорошо промыть и замочить на 3 часа или на ночь в большом количестве воды.
2. Еще раз промыть и слить воду.
3. Сухофрукты промыть и высушить.
4. В день приготовления готовим льняное яйцо: измельчить лен в муку и добавить воду, дать постоять 15 минут.
5. Смешать все ингредиенты в чаше блендера, добавить цедру апельсина и мякоть.
6. Сбить до однородной смеси.
7. Добавить сухофрукты и перемешать.
8. Разлить по формам и выпекать при температуре 170 градусов 45 минут.
9. Выключить, открыть печь и дать постоять еще 10 минут.
10. Охладить на решетке или на боку.
11. В качестве глазури покрыть шоколадным топингом без сахара и посыпать миндальными лепестками.
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