Из чего приготовить полезную паску для детей: рецепт без дрожжей и сахара

Если вы ищете действительно полезный рецепткулича для детей – воспользуйтесь следующей идеей. Вам не понадобятся дрожжи, сахар, поэтому изделия не будут очень калорийными. При этом тесто получится довольно рыхлым и воздушным.

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Идея приготовления полезного рыхлого кулича для детей опубликована на странице фудблогера Олеси с ником smachna dopomoha в Instagram. Используйте для теста следующие натуральные ингредиенты: чечевица, зеленая гречка, семена льна.

Ингредиенты:

красная чечевица – 75 г

зеленая гречка – 75 г

льняная смесь – 1 ст.л. + 3 ст.л. воды или яйца – 1 шт.

банан – 1 шт.

молоко (растительное) – 100 мл или густой йогурт – 50 г

цедра апельсина – 1 шт.

мякоть апельсина – 1 шт.

подсластитель – 3-4 ст.л.

разрыхлитель – 1,5 ч.л.

сода – 1/2 ч.л.

куркума – 1/2 ч.л.

корица – 1/2 ч.л.

сухофрукты (вяленая вишня) – 30 г

Способ приготовления:

1. Гречку и чечевицу хорошо промыть и замочить на 3 часа или на ночь в большом количестве воды.

2. Еще раз промыть и слить воду.

3. Сухофрукты промыть и высушить.

4. В день приготовления готовим льняное яйцо: измельчить лен в муку и добавить воду, дать постоять 15 минут.

5. Смешать все ингредиенты в чаше блендера, добавить цедру апельсина и мякоть.

6. Сбить до однородной смеси.

7. Добавить сухофрукты и перемешать.

8. Разлить по формам и выпекать при температуре 170 градусов 45 минут.

9. Выключить, открыть печь и дать постоять еще 10 минут.

10. Охладить на решетке или на боку.

11. В качестве глазури покрыть шоколадным топингом без сахара и посыпать миндальными лепестками.

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