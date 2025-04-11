Из чего приготовить полезные желейные конфеты за 5 минут: простой и доступный рецепт

Вкусные конфеты желейные можно легко приготовить в домашних условиях. Такой десерт будет значительно безопаснее магазинных вариантов, потому что в составе только натуральные компоненты. Малышам точно понравится.

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Идея приготовления полезных домашних желейок для детей опубликована на странице фудблогера mia sky miller в Instagram. Понадобится всего четыре ингредиента.

Ингредиенты:

вода – 50 г

жидкий йогурт без наполнителя – 100 г

фруктовое пюре – 50 г (ягоды, банан, по вашему вкусу или готовое пюре с паучу)

агар-агар без горки – 2 ч.л. или 20 г желатина

Способ приготовления:

1. Агар-агар залить холодной водой и хорошо перемешать.

2. Оставить на 2 минуты.

3. Поставить на огонь и довести до кипения. Варить 1-2 минуты. Если у вас желатин – залить холодной водой, дать набухнуть.

4. Поставить на огонь и нагреть до полного растворения (можно нагреть в микроволновке).

5. К готовому фруктовому пюре или перебитым ягодам, фруктам блендером добавить йогурт, хорошо перемешать и добавить теплую массу агар-агара/желатина, тщательно перемешать и быстро разлить по формочкам.

6. Отправить в холодильник (или морозилку (10-15 минут) до полного застывания. Самое главное – соблюдать пропорции: 200 мл жидкости и 2 ч л агар агара (20 гр желатина).

7. В качестве жидкости можно брать сок, сметану, сливки. Подсластителем может быть мед. Время застывания желей зависит от размера формочек.

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