Из чего приготовить полезные желейные конфеты за 5 минут: простой и доступный рецепт
Вкусные конфеты желейные можно легко приготовить в домашних условиях. Такой десерт будет значительно безопаснее магазинных вариантов, потому что в составе только натуральные компоненты. Малышам точно понравится.
Идея приготовления полезных домашних желейок для детей опубликована на странице фудблогера mia sky miller в Instagram. Понадобится всего четыре ингредиента.
Ингредиенты:
- вода – 50 г
- жидкий йогурт без наполнителя – 100 г
- фруктовое пюре – 50 г (ягоды, банан, по вашему вкусу или готовое пюре с паучу)
- агар-агар без горки – 2 ч.л. или 20 г желатина
Способ приготовления:
1. Агар-агар залить холодной водой и хорошо перемешать.
2. Оставить на 2 минуты.
3. Поставить на огонь и довести до кипения. Варить 1-2 минуты. Если у вас желатин – залить холодной водой, дать набухнуть.
4. Поставить на огонь и нагреть до полного растворения (можно нагреть в микроволновке).
5. К готовому фруктовому пюре или перебитым ягодам, фруктам блендером добавить йогурт, хорошо перемешать и добавить теплую массу агар-агара/желатина, тщательно перемешать и быстро разлить по формочкам.
6. Отправить в холодильник (или морозилку (10-15 минут) до полного застывания. Самое главное – соблюдать пропорции: 200 мл жидкости и 2 ч л агар агара (20 гр желатина).
7. В качестве жидкости можно брать сок, сметану, сливки. Подсластителем может быть мед. Время застывания желей зависит от размера формочек.
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