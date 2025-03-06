Из чего приготовить цветные блины для детей: в составе только натуральные компоненты

Яркие цветные блины – это не только вкусное блюдо, но и отличная идея для создания праздничного настроения. Детям будет интереснее есть необычные блины, а родители могут быть спокойные, ведь все красители – только натуральные.

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О том, как придать тесту разнообразные оттенки без использования искусственных добавок, рассказали на странице best way foods в Instagram. Для этого понадобятся только натуральные пюре или свежие овощи и ягоды. Вот несколько вариантов цветного теста, которые удивят ваших детей.

Базовый рецепт теста для блинов:

Ингредиенты:

500 мл молока

2 яйца

200 г муки

1 ст.л. растительного масла

1 ст.л. сахара

1/3 ч.л. соли

натуральный краситель (ягодное или овощное пюре)

Способ приготовления:

1. В отдельной глубокой миске взбить яйца с сахаром и солью.

2. Добавить молоко, хорошо перемешать.

3. Постепенно всыпать муку, тщательно размешивая, чтобы не было комочков.

4. Влить растительное масло, еще раз перемешать.

5. Добавить натуральный краситель, перемешать до равномерного цвета.

6. Выпекать блины на разогретой сковороде до золотистой корочки с обеих сторон.

1. Фиолетовые блины (смородина, ежевика, голубика)

Ингредиенты:

0,5 стакана черной смородины, ежевики или голубики

2-3 ст. л. воды

Способ приготовления:

1. Измельчить ягоды в блендере до состояния пюре.

2. Процедить через сито, чтобы избавиться от кожиц.

3. Добавить полученный сок в тесто и перемешать.

2. Розовые блинчики (вишня, клубника, малина)

Ингредиенты:

0,5 стакана вишни без косточек, клубники или малины

2-3 ст.л. воды

Способ приготовления:

1. Измельчить ягоды в блендере.

2. Процедить массу через сито.

Добавить в тесто, тщательно перемешать.

3. Коричневые блины (какао-пюре)

Ингредиенты:

2 ст. л. какао-порошка

3 ст. л. горячей воды

Способ приготовления:

1. Смешать какао с горячей водой, размешать до однородности.

2. Влить в тесто, хорошо перемешать.

Готовые блины можно подавать с йогуртом, фруктами или медом. Благодаря натуральным компонентам они не только красивые, но и полезные. Такие блины станут настоящей изюминкой любого завтрака или детского праздника.

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