Из чего приготовить вкусную и полезную пиццу для детей: вымешивать тесто не придется

Если ваш ребенок очень любит пиццу, стоит приготовить для малышей полезную альтернативу такому блюду. Вместо привычного теста гораздо лучше будет сделать овощное основание – оно будет менее калорийным, отлично сочетается с любой начинкой.

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Идея приготовления полезной пиццы для детей опубликована на странице фудблогера Алины с ником alinka cook with love в Instagram. Для основания вам понадобится обычная цветная капуста.

Ингредиенты для теста:

цветная капуста – 500 г.

яйца – 2 шт.

твердый творог – 50 г.

соль – по вкусу.

Ингредиенты для начинки:

томатная паста – 2-3 ст.л.

зелень – по вкусу.

помидор – 1-2 шт.

твердый сыр – 80 г.

Способ приготовления:

1. Для теста цветную капусту отварить несколько минут.

2. Сбить ее в блендере.

3. Добавить яйца, натертый сыр и соль, снова взбить блендером.

4. Выложить тесто в форму, застеленную пергаментом и разровнять его.

5. Поставить в разогретую духовку до 180 градусов на 20 минут.

6. Вынуть готовое тесто и смазать его томатной пастой.

7. Посыпать измельченной зеленью, выложить нарезанный полукольцами помидор и посыпать сверху натертым сыром.

8. Поставить в духовку на 5-10 минут.

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