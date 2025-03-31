Из чего приготовить вкусную и полезную пиццу для детей: вымешивать тесто не придется
Если ваш ребенок очень любит пиццу, стоит приготовить для малышей полезную альтернативу такому блюду. Вместо привычного теста гораздо лучше будет сделать овощное основание – оно будет менее калорийным, отлично сочетается с любой начинкой.
Идея приготовления полезной пиццы для детей опубликована на странице фудблогера Алины с ником alinka cook with love в Instagram. Для основания вам понадобится обычная цветная капуста.
Ингредиенты для теста:
- цветная капуста – 500 г.
- яйца – 2 шт.
- твердый творог – 50 г.
- соль – по вкусу.
Ингредиенты для начинки:
- томатная паста – 2-3 ст.л.
- зелень – по вкусу.
- помидор – 1-2 шт.
- твердый сыр – 80 г.
Способ приготовления:
1. Для теста цветную капусту отварить несколько минут.
2. Сбить ее в блендере.
3. Добавить яйца, натертый сыр и соль, снова взбить блендером.
4. Выложить тесто в форму, застеленную пергаментом и разровнять его.
5. Поставить в разогретую духовку до 180 градусов на 20 минут.
6. Вынуть готовое тесто и смазать его томатной пастой.
7. Посыпать измельченной зеленью, выложить нарезанный полукольцами помидор и посыпать сверху натертым сыром.
8. Поставить в духовку на 5-10 минут.
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