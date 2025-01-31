Из чего сделать полезные домашние конфеты для детей: в составе натуральные ингредиенты

Прекрасной альтернативой магазинным сладостям могут стать полезные домашние конфеты. Особенно уместным такой десерт будет для детей. К тому же, рецепт еще и очень простой, потому что не нужно ничего выпекать или жарить.

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Идея приготовления полезных конфет для детей опубликована на странице фудблогера Ирины с ником recipes ira в Instagram. Малышам точно понравится.

Ингредиенты:

овсяные хлопья – 50 г

финики – 250 г

молотый миндаль – 150 г

апельсин (сок+цедра) – 1/2 шт.

какао – 4 ст.л.

кокосовая стружка – 30 г

семена чиа или льна – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Овсяные хлопья и финики замочить в кипящей воде при необходимости, если жесткие.

2. Орехи перемолоть или порезать.

3. К этим ингредиентам добавить семена чиа.

4. Всыпать какао и кокосовую стружку.

5. Натереть апельсиновую цедру.

6. Выжать сок.

7. Сформировать шарики влажными руками.

8. По желанию можно обвалять в ореховой крошке или какао.

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