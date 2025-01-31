Из чего сделать полезные домашние конфеты для детей: в составе натуральные ингредиенты
Прекрасной альтернативой магазинным сладостям могут стать полезные домашние конфеты. Особенно уместным такой десерт будет для детей. К тому же, рецепт еще и очень простой, потому что не нужно ничего выпекать или жарить.
Идея приготовления полезных конфет для детей опубликована на странице фудблогера Ирины с ником recipes ira в Instagram. Малышам точно понравится.
Ингредиенты:
- овсяные хлопья – 50 г
- финики – 250 г
- молотый миндаль – 150 г
- апельсин (сок+цедра) – 1/2 шт.
- какао – 4 ст.л.
- кокосовая стружка – 30 г
- семена чиа или льна – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Овсяные хлопья и финики замочить в кипящей воде при необходимости, если жесткие.
2. Орехи перемолоть или порезать.
3. К этим ингредиентам добавить семена чиа.
4. Всыпать какао и кокосовую стружку.
5. Натереть апельсиновую цедру.
6. Выжать сок.
7. Сформировать шарики влажными руками.
8. По желанию можно обвалять в ореховой крошке или какао.
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